Vůdce protestů propuštěn

Soud v Jeruzalémě ráno nařídil propustit zadrženého vůdce protestů proti vládě izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

Zatčení penzionovaného generála Amira Haskela přimělo stovky lidí protestovat před premiérovým sídlem. Haskel, který býval velitelem izraelského letectva, se stal symbolem protestního hnutí proti Netanjahuovi.

Penzionovaný generál Amir Haskel. FOTO - Wikimedia commons

Členové hnutí požadují, aby dlouholetý vůdce Izraele odstoupil a zodpovídal se kvůli obviněním z podvodu, porušení důvěry a přijímání úplatků. Haskela a několik dalších aktivistů policie zadržela v pátek za protest, který označila za nelegální, protože demonstranti zablokovali silnice. Po celé zemi se pravidelně konají demonstrace, při kterých demonstranti požadují odstoupení premiéra, podle nich zločinného. »Nikdo nám nezabrání, abychom protestovali kdekoliv,« řekl Haskel po propuštění. Zatčení vyvolalo rozhořčená vyjádření od předních izraelských osobností. V sobotu protestovaly stovky lidí před Netanjahuovou rezidencí, mnozí z nich kritizovali policii za to, co považovali za politicky motivované zatčení. Policie uvedla, že nabídla Haskelovi a dalším dvěma aktivistům, že je okamžitě propustí, pokud se zdrží návratu na místo protestů. Haskel a jeho společníci to odmítli. Haskelova právní zástupkyně Gaby Laskyová izraelskému armádnímu rozhlasu řekla, že soud jejího klienta propustil bez podmínek.

(čtk)