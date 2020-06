FOTO - Wikimedia commons

Ve Štětí se otevře most

Po roce a čtvrt uzavírky se opět otevře most přes Labe ve Štětí na silnici III/26119 a obnoví se běžné fungování veřejné dopravy. Oprava vyšla téměř na 212 milionů korun.

Most byl uzavřen od loňského dubna kvůli rekonstrukci cílené na zlepšení jeho stavebně-technického stavu, prodloužení jeho životnosti, zesílení nosné konstrukce pro přejezd těžkých vozidel společně s vlakovými soupravami na vlečce a zlepšení podmínek pro pěší a cyklisty.

Spolu s otevřením mostu se vrátí do normálních kolejí i veřejná hromadná doprava, kterou na Štětsku a Roudnicku zajišťuje Doprava Ústeckého kraje (DÚK). Bude ukončen provoz dočasného mimořádného přívozu DÚK přes Labe mezi Štětím a Hněvicemi (lodní linky 903) a následující den již začnou zelené linkové autobusy DÚK jezdit ve standardním jízdním řádu po pravidelných trasách. Na některých relacích se tak znovu zkrátí cestovní doba podobně, jako před uzavírkou. Pro cestující se navíc od 1. července v autobusové dopravě chystá i řada novinek a úprav. »Hledali jsme možnosti zlepšení cestování veřejnou dopravou a využívání integrace. Jednou z nich je lepší propojení autobusové a železniční dopravy v dané oblasti. Od července proto zavádíme novou autobusovou linku číslo 639 pro lepší spojení města Štětí se železničními stanicemi Hněvice a Štětí,« řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek (KSČM).

Na území města Štětí budou dále upraveny trasy vybraných autobusových linek, a to zejména v souvislosti s probíhajícími úpravami dopravní infrastruktury - novým sjezdem z mostu či plánovanými autobusovými zálivy v ulici Cihelná, které nahradí autobusové nádraží. U autobusů linky 635 dojde k několikaminutovým posunům většiny spojů v pracovní dny pro zlepšení návazností na vlak linky R20 Děčín-Praha v železniční stanici Hněvice. Linku 635 dočasně ovlivní také uzavírka Údolní ulice v Úštěku – po dobu uzavírky pojede autobus podle výlukového jízdního řádu. Linka 681 do Vědomic bude posílena novými spoji v odpoledních hodinách. Na autobusové lince 672 bude v pracovních dnech doplněn pár ranních spojů do místní části Podlusky, který zajistí i ranní školní spojení ze Záluží do Štětí. Na lince 685 ve školních dnech přibudou dva spoje mezi Budyní nad Ohří a Dušníky. Místo linky 634 bude nově ranní spoj z Počeplic do zastávky Štětí,záv. zajišťovat linka PID 369. Na ostatních autobusových linkách DÚK v oblasti (625, 626, 633) dojde jen k mírným úpravám odjezdů u některých spojů, a to maximálně o pět minut.

(za)