Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Skupina Smartwings kvůli krizi propustí až 600 zaměstnanců

Letecká skupina Smartwings, do níž patří i ČSA, propustí až 600 zaměstnanců. Bude se to týkat pilotů, stewardů i provozních a administrativních pracovníků. Důvodem jsou finanční problémy po koronavirové krizi. Společnost Smartwings to oznámila v tiskové zprávě. Propouštět bude ve vlnách od července do února příštího roku. Ve skupině nyní pracuje kolem 2500 lidí.

Smartwings už o svém záměru hromadného propouštění informoval úřad práce. Zástupci skupiny jednali o propouštění s odboráři. V první etapě v podniku skončí 29 zaměstnanců.

Skupina Smartwings se potýká s finančními problémy kvůli zastavenému provozu během koronavirové krize. Zástupci firmy uvedli, že k záchraně společnosti bude nutné do firmy vložit kolem dvou miliard korun. Společnost už několik týdnů jedná se státem o pomoci, vládu žádala o poskytnutí státní garance za komerční úvěr v hodnotě kolem 800 milionů korun. Vláda rozhodla, že velkým dopravním firmám včetně Smartwings umožní žádat o garance z podpůrného programu COVID Plus.

(čtk)