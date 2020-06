Rozlučkový večírek s ČT? Bude. Dříve, či později určitě

Rada ČT rozhodla, že generální ředitel České televize Petr Dvořák dostane za loňský rok bonus ve výši 1,6 milionu korun. Nechci se zabývat tím, zda výše odměny je oprávněná, či nikoli, ani generálním ředitelem jako takovým. Nejde o jméno, nejde o částku. Jde o princip.

Bohužel, za posledních třicet let jsme si zvykli, že tyto tzv. manažerské pozice takto odměňovány prostě jsou. Kdo se kdy zeptal, zda oprávněně? Nikdo, protože o peníze jde v první řadě, a ti, kteří o tom rozhodují, si také občas zobnou, a proto souhlasně mlčí. Byť podobných pozic, pobírajících takové prebendy, jsou desítky, možná stovky... -když už jsem začal u postu generálního ředitele, zůstanu pro výstižnou ilustraci u něho. Je skutečně v dnešní době funkce GŘ ČT pro společnost natolik významná, aby byla hodna tohoto ocenění nad rámec standardního platu (třeba v porovnání s pozicí přednosty kliniky transplantační chirurgie, co říkáte...)? Podle mého mínění ne.

S tím logicky souvisí otázka, kterou jsem asi měl položit hned v úvodu - zda totiž instituce České televize je stále ještě potřeba. Opět říkám ne, není. Pojem veřejnoprávní je dávno zprofanovaný a dnes vlastně už nikdo ani neví, co má být jeho obsahem. Je to pouze takový štít, se kterým vytáhnou do boje jednou ti, podruhé zase oni... Jak se to komu zrovna hodí a argumentačně hází do placu prázdná slova obalená v klasickém trojobalu »vyváženost, serióznost, nezávislost«. Směšné. Navíc v době rozmachu informačních technologií by Česká televize, aby si uhájila vlastní existenci, musela divákovi poskytovat něco výjimečného, co nikde jinde neuvidí a neuslyší. Tomu ale tak ani v náznaku není.

Česká televize je médiem pouze jedním z mnoha. Ovšem s tím zásadním rozdílem, že zatímco všechna ostatní (ještě kromě Českého rozhlasu) si na sebe musí vydělat, ČT si platí občané, ale bonus nedostávají. Netvrdím, že hned, poněvadž k tomu není vůle, ale dříve, či později k rozlučkovému večírku s ČT dojde. Logicky, nevyhnutelně. Nejen ale i proto, že České televizi ujel vlak, že neodolala politickým a ekonomickým vlivům, že prostě zaspala na startu a už se neprobudila. Výsadní postavení na českém mediálním trhu prokoučovala a v těch posledních pár minutkách do závěrečného hvizdu nemá sebemenší naději nepříznivé skóre zvrátit.

Stanislav MACKOVÍK, zastupitel Libereckého kraje (KSČM)