Konec školního roku

Skončil poněkud zvláštní školní rok a začínají prázdniny. Během těch posledních pár měsíců se mnozí pěkně zapotili, a nebylo to od sluníčka. Žáci a studenti se potýkali se vstřebáváním učební látky na dálku, někteří i s nutností zvyknout si na pravidelný pracovní denní režim, přestože nemuseli do školy. Učitelé se ponořili do světa počítačových a mobilních aplikací, pořádali videovyučování, tvořili projekty, do noci opravovali postupně docházející maily s úkoly. Rodiče si zoufali nad domácí výukou se svými potomky a mnozí se doteď hluboce sklánějí před tím, co musí denně s nabitou třídou zvládat kantor. Nebyla to jednoduchá situace pro nikoho a já bych chtěla těm, kteří to všechno nehodili za hlavu a poprali se s tím, jak nejlépe dovedli, moc poděkovat a popřát jim zasloužené prázdniny.

Na podzim je čeká další maratón. Až v září začne vyučování, bude nutno srovnat rozdíly mezi žáky, vždyť mnozí z nich půl roku neviděli školu, a doplnit chybějící základní učivo, aby bylo na co navázat. Stálo by za to, využít také zkušenosti z uplynulého období, zkvalitnit zasíťování škol, rozebrat se příklady dobré praxe z distanční výuky, podpořit učitele i rodiny. Jednoznačně je však potřeba odmítnout objevující se návrhy, aby distanční výuka na základních školách (dálkové vzdělávání) byla zakotvena do školského zákona. Je to jen další útok na povinnou školní docházku. Jako by nestačila možnost domácího (individuálního) vzdělávání na prvním, posléze i na druhém stupni ZŠ, kterou přes odpor KSČM prosadila pravice. Povinnou školní docházku je nutné zachovat. Osobnost učitele ve výchovně-vzdělávacím procesu je klíčová a vzdělávání v třídním kolektivu pro rozvoj žáka nenahraditelné. Rozvíjí se tak i sociální gramotnost jedinců, schopnost žít s ostatními, diskutovat s nimi, prosazovat své názory, argumentovat, ale i přijímat názory druhých, vzájemně si pomáhat, naučit se vyhrávat i prohrávat, postupně se vyrovnávat se stresovými situacemi. To vše je důležité pro život. Namísto návrhů na další rozvolňování a zpochybňování povinnosti chodit do školy, by bylo potřebné stanovit státem dané učební osnovy s ročníkovými výstupy, přehodnotit inkluzi, postupně utlumovat víceletá gymnázia a přestat financovat soukromé a církevní školství. Vrátit českému školství kvalitu.

Marta SEMELOVÁ, předsedkyně odborné sekce ÚV KSČM