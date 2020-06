Ilustrační FOTO - Pixabay

Jedna daň pro živnostníky

Živnostníci s ročním příjmem do 800 tisíc korun budou moci od 1. ledna příštího roku platit pouze jednu paušální daň. Schválila to vláda. Pro příští rok by měla daň činit 5740 korun měsíčně.

Paušální daň by měla být složena z minimálního odvodu na zdravotní pojištění, navýšeného minimálního odvodu na sociální pojištění o 15 procent a daně 100 korun. Fungovat bude na dobrovolné bázi.

V částce paušální daně je zahrnuto zdravotní pojistné 2514 korun, daň z příjmů v symbolické výši 100 korun a minimální sociální pojistné navýšené o 15 procent. To pro příští rok odpovídá 3126 korunám. Paušální daň má podnikatelům přinést kromě finanční úspory také méně administrativní zátěže a méně důvodů k většině kontrol z finančního úřadu. Zvýšené sociální pojistné pak má pomoci živnostníkům s ohledem na starobní důchod. Většina si totiž nyní platí jen nezbytné minimum. Paušální daň by jim měla zajistit vyšší důchod. S přihlášením k paušální dani už ale nebude moci živnostník uplatňovat žádné další daňové slevy a úlevy, jako je například bonus na děti nebo sleva na manželku.

V původním návrhu se počítalo s tím, že paušální daň se bude vztahovat na podnikatele s ročním příjmem do jednoho milionu korun. Podle informací zástupci ČSSD žádali limit 600 tisíc korun. Jednání vlády pak přineslo kompromis.

Z říjnového průzkumu společnosti Median vyplývá, že zavedení paušální daně místo nynějšího systému tří odvodů by přivítalo 78 procent podnikatelů, kterých by se změna dotkla.

(ste)