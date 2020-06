Macronův nedělní neúspěch

Výsledky nedělních komunálních voleb ve Francii označují komentátoři za neúspěch pro prezidenta Emmanuela Macrona a jeho centristické hnutí Republika v pohybu (REM). Macron chtěl etablovat své mladé uskupení hlavně ve velkých městech. Už před zveřejněním konečných výsledků ale bylo jasné, že města jako Lyon, Marseille, Bordeaux a Štrasburk ovládla opoziční strana Evropa Ekologie-Zelení (EELV).

»Ohromující výkon Zelených možná přesvědčí Macrona, aby ve své politice kladl větší důraz na životní prostředí, pokud chce posílit svou podporu na levici,« píše o hlasování Reuters. »Ekologie je oblastí, kde je Macron vnímán jako ten, kdo pro ni nic neudělal,« řekl ředitel společnosti pro průzkum veřejného mínění Ifop Frédéric Dabi. REM šla do komunálních voleb poprvé. Neměla kandidáty ve všech obcích a někde podporovala místní politiky z levice či pravice.

Pařížská starostka, socialistka Anne Higaldová, obhájila v neděli své primátorské křeslo. FOTO - Wikimedia commons

Ve městě Le Havre jasně zvítězil premiér Édouard Philippe ze středopravé formace Republikáni. Populární Philippe, jenž zde byl starostou už v letech 2010-17, se tak možná vrátí do normandského města, pokud nepověří úřadem starosty někoho jiného. Macronova podpora je nyní kolem 40 %, což je víc než před pandemií. Jeho strana však ještě není zakotvena na lokální úrovni. Mluvčí vlády Sibeth Ndiayeová připustila, že výsledky REM jsou slabé a že zapouštění kořenů žádá čas. Zelení ovládli velká města s podporou oslabené Socialistické strany, jež má zástupce ve vládě. Navázali na úspěch z voleb do Evropského parlamentu. »Je to neuvěřitelná zelená vlna,« uvedl jejich europoslanec Yannick Jadot. Pařížskou starostkou zůstane socialistka Anne Higaldová. Jasně porazila konzervativní kandidátku Rachidu Datiovou. V čele francouzské metropole je od roku 2014. Symbolické vítězství slaví i krajně pravicové Národní sdružení (RN). Formace Marine Le Penové zvítězila v Perpignanu, kde Louis Aliot bude prvním starostou RN ve městě s více než 100 000 obyvateli. Druhé kolo voleb poznamenala rekordně nízká účast, jen 40%.

(čtk)