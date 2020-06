Ilustrační FOTO - Pixabay

Program Antivirus by mohl být prodloužen

Vláda vážně uvažuje o prodloužení kurzarbeitového programu Antivirus s příspěvky na mzdy. Stát bude firmám kvůli dopadům koronavirové nákazy a krize přispívat na mzdy zatím do konce srpna. Odbory a zaměstnavatelé žádají pokračování programu alespoň do konce roku.

Z Antiviru se vyplácejí dva druhy příspěvků na mzdy. Příspěvkem A dorovnává stát 80 procent vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech do 39 000 korun superhrubé mzdy. Příspěvek B pokrývá 60 procent náhrady při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky do 29 000 korun superhrubé mzdy.

»Vláda řekla, že skutečně o tom (prodloužení) vážně uvažuje. V červenci si to chceme definitivně doprojednat. Pokud situace bude k tomu, že firmy budou v situaci, že toho (příspěvků na mzdy) budou hromadně využívat a pomůžeme tím ekonomice, jsme připraveni to udělat,« uvedl po jednání tripartity vicepremiér Karel Havlíček (ANO).

Není proč otálet

Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je nutné, aby vláda o pokračování Antiviru do konce letoška rozhodla co nejdříve. »Za poslední dva dny je poměrně hodně nových výskytů onemocnění. Dá se očekávat, že nákaza bude pokračovat. Zaměstnavatelé by měli mít jistotu, že i na podzim budou moci příspěvky čerpat,« uvedl Středula. Podle něho program »jednoznačně chrání« před hromadným propouštěním.

Podle zástupců zaměstnavatelů je nutné vyplácení příspěvků prodloužit, parametry podpory A a B by se ale měly sjednotit. Na náhrady mezd lidí v karanténě i při výpadku výroby či poklesu poptávky by to mělo být 80 procent do 39 000 korun superhrubé mzdy, popsal požadavek prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner.

Antivirus obsahuje i podporu C. Ta představuje odpuštění sociálních odvodů na tři měsíce za určitých podmínek firmám do 50 zaměstnanců. Zaměstnavatelé s nastavením pravidel nesouhlasí. Podle nich toho mohou využívat podniky, které pomoc nepotřebují. Zástupci zaměstnavatelů navrhovali původně, aby se odpuštění odvodů týkalo firem s propadem produkce. O parametrech chtějí znovu vyjednávat. Ministerstvo práce místo toho prosadilo, že zaměstnavatelé nesmějí propustit víc než desetinu lidí a nesmějí snižovat výdělky. To podle Wiesnera ale podniky v potížích vždy nezvládnou dodržet.

O prodloužení Antiviru by měla vláda, odbory a zaměstnavatelé jednat na konci července. Kabinet se chystá do té doby program vyhodnotit.

Co s evropskými penězi?

Tripartita jednala též o čerpání evropských peněz za sedmileté období, které letos končí. Podle podkladů pro zasedání tripartity se z operačního programu podnikání pro konkurenceschopnost (PIK) ke konci května vyčerpalo 31 procent prostředků a z programu Praha - pól růstu zhruba 34 procent. Naopak z nejúspěšnějšího programu rozvoje venkova se vyúčtovalo 70 procent sumy.

Podle Havlíčka v programu PIK zůstává 25 miliard korun. Zhruba 15 miliard by se dalo využít pro program inovací na výzkum či laboratoře, zbývajících deset miliard by se mohlo přesunout do dopravní infrastruktury, popsal ministr.

»Budeme to teď dopočítávat. Do konce roku je šance zdroje přesunout. Když se nepřesunou, neznamená, že o ně přicházíme, ale čerpají se ještě tři roky po období. Jsme v době postkovidové a není důvod to zbytečně prodlužovat. V dané chvíli je lepší, aby to vyčerpal ten, kdo má dobré projekty, ať už je to infrastruktura, nebo zdravotnictví, než to rozdělit třeba za dva roky,« uvedl Havlíček.

Odbory žádají, aby se z programu PIK přesunulo víc než deset miliard korun a aby se využily i nevyčerpané peníze z pražského programu. Podle odborářů by bylo vhodné je dát do dopravy. »Musí se to udělat promptně a využít situace, kdy to ještě přesouvat jde,« uvedl Středula.

Havlíček vyšší částku nevyloučil. Jasno by mělo být podle něj za několik týdnů. Podle zástupců zaměstnavatelů by ale měla zůstat i částka na investice a inovace.

Podle podkladů pro jednání se do konce května z pěti fondů vyúčtovalo dohromady 44 procent peněz. Celkem je to 279 miliard. Nejlépe se čerpá ze zemědělského fondu pro rozvoj venkova, nejméně naopak z fondu pro regionální rozvoj.

(ng)