Poprvé nabídnou v řetězci fairtradové květiny

Na českém trhu dosud téměř chyběly fairtradové květiny, prodávaly se pouze ojediněle v online obchodě společnosti Florea. Prvním prodejcem, který je nabízí v kamenných obchodech, se nyní stal řetězec Lidl. V období rozdávání vysvědčení žákům a studentům, kdy prodeje řezaných květin tradičně rostou, zařadil do sortimentu růže s certifikací Fairtrade.

»Všechny květiny a rostliny v našem sortimentu mají certifikáty mezinárodních organizací garantujících jejich udržitelné pěstování. Certifikaci Fairtrade jsme dosud využívali pro kávu a řadu výrobků obsahujících kakao, jsme proto rádi, že jsme fairtradovou nabídku rozšířili i o květiny,« řekla k nové nabídce fairtradových růží Zuzana Holá z Lidlu s tím, že prvním krokem byla nabídka fairtradových růží poslední dva červnové víkendy. Pevně věří, že nabídku bude Lidl díky zájmu zákazníků do budoucna rozšiřovat.

»Květiny jsou celosvětově významnou fairtradovou komoditou, proto jsme rádi, že i v Česku jsou teď k dostání i v prodejnách Lidlu. Navíc v době, kdy jsou fairtradoví pěstitelé květin významně zasaženi pandemií onemocnění COVID-19. Na začátku pandemie, během března a dubna, zaznamenali hlavní producenti fairtradových květin, tedy pěstitelé z Keni a Etiopie, snížení prodejů o 70 až 80 procent,« uvedla Hana Malíková, ředitelka organizace Fairtrade Česko a Slovensko.

Většina fairtradových květin pochází z východní Afriky a tento sektor byl prvním, na který dopadla v Africe koronavirová krize. Ještě na podzim 2019 se ve světě ročně prodalo přes 825 milionů fairtradových květin, a to hlavně v Německu, Belgii a Finsku. V době uzavření hranic z důvodu koronavirové pandemie prodeje květin spadly na třetinu a pěstitelé růží byli posláni na nucenou dovolenou a kvůli nedostatku úspor jsou stále ohroženi hladověním.

Nižší uhlíková stopa

První fairtradová květina byla prodána v roce 2001 ve Švýcarsku; 99 % všech fairtradových květin pochází z východní Afriky. Málo je známo, že takto vypěstované květiny mají sedmkrát nižší uhlíkovou stopu než výpěstky z evropských skleníků, a to včetně letecké dopravy. Důvodem je velmi příznivé podnebí ve východní Africe, které umožňuje pěstování během celého roku bez nutnosti vyhřívaných skleníků, které jsou využívány v Evropě.

Na světě existuje aktuálně 73 certifikovaných fairtradových farem, jedná se o družstva, která v roce 2017 získala na fairtradovém příplatku celkem 7,85 milionu USD. Prostředky byly využity na vzdělávání, bydlení, mikropůjčky, opravy škol apod. pro členy pěstitelské komunity. Fairtradový příplatek, který dovozce zaplatí navíc, činí deset procent z vývozní ceny a je určen přímo zaměstnancům. O využití těchto peněz rozhoduje jimi volený výbor.

Ročně se prodá ve světě přes 825 milionů fairtradových květin, hlavně v Německu, Belgii a Finsku. K dispozici jsou hlavně řezané růže, ale v evropské nabídce jsou také lilie, karafiáty nebo další květiny.

O farmě Oserian

V ČR nabízela fairtradové květiny doposud pouze společnost Florea, která je odebírá z keňské farmy Oserian. Tato farma funguje od roku 1969, certifikaci Fairtrade má od roku 2003, zaměstnává 5000 lidí, produkuje 350 milionů stonků květin ročně. Třicet procent příplatku investuje do stipendií pro zaměstnance a členy jejich rodin – to přispělo k výraznému zvýšení gramotnosti lidí v regionu. Z fairtradového příplatku zaměstnavatel hradí také svým zaměstnancům výdaje na zdravotní péči a také zde funguje non-stop zdravotní pohotovost.

Asi polovinu zaměstnanců na květinových plantážích tvoří ženy. Pracují jako sběračky nebo v balicích halách. Mnohé z nich jsou samoživitelky a mají zpravidla nízké vzdělání. Často neznají svá zaměstnanecká práva a jejich situaci zhoršují nízké mzdy a nedostatečná bezpečnost práce.

Pěstování květin na konvenčních farmách především ve východní Africe, ale také v Jižní Americe, s sebou nese řadu etických a ekologických problémů, od nevhodných nebo dokonce zdraví poškozujících pracovních podmínek přes nedostatečnou odměnu za práci až po plýtvání pitnou vodou a poškozování životního prostředí. Fairtradové plantáže naopak musí splňovat přísná kritéria ochrany životního prostředí. Součástí standardů certifikace Fairtrade je úsporné zavlažování, čištění odpadních vod a nakládání s kompostem a odpady.

Systém Fairtrade

Známka Fairtrade označuje výrobky, které splňují sociální, ekonomické a environmentální standardy nastavené mezinárodní organizací Fairtrade International. Zákazníky informuje o tom, že pěstitelé dostali za svou práci spravedlivou a stabilní výkupní cenu, která pokrývá náklady na udržitelné pěstování. Nákupem výrobků s označením FAIRTRADE tak zákazníci přispívají ke zlepšování životních podmínek drobných pěstitelů v zemích globálního Jihu (takzvaných rozvojových zemích). Kromě odpovídající výkupní ceny dostávají pěstitelé zapojení do systému Fairtrade ještě fairtradový příplatek, který mohou použít k investicím do rozvoje svých farem a svých komunit, a to na základě demokratického rozhodování členů komunity.

(za, mh)

ILUSTRAČNÍ FOTO – Fairtrade Česko a Slovensko