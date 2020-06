Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip a stínová ministryně práce za KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Návrh na půlbilionový schodek míří do finále

Novela zvyšující letošní schodek státního rozpočtu na půl bilionu korun směřuje do závěrečného kola projednávání. Ve druhém čtení poslanci k předloze načetli tři desítky pozměňovacích návrhů, v nichž navrhli změny za více než 165 miliard. Jen zlomek z nich však má naději na úspěch. Definitivně by měla o normě Sněmovna rozhodnout příští středu.

Vláda má zatím pro navrhované zvýšení deficitu slíbenou podporu komunistických poslanců, podmínkou však je, že budou přijaty jejich pozměňovací návrhy. »V prvním čtení jsme vyšší deficit vládě schválili s tím, že jsme chtěli podrobné rozdělení jednotlivých položek,« připomněl předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Komunisté chtějí svými návrhy posílit především dvě složky státního rozpočtu. V první řadě jde zejména o zaměstnance, kteří jsou v první linii a na nichž leží tíha současné krize. »Druhou složkou je majetek státu a veřejné finance, kde chceme, aby byly směřovány ve prospěch veřejného sektoru,« uvedl Filip. Konkrétně to podle něj znamená podporu podnikatelských subjektů, které mohou ovlivnit příští vývoj ekonomiky. »Ať už je to podpora konkrétních výrobců, anebo podpora nákupu akcií do rukou státu tak, aby zisky nebyly transferovány do zahraničí,« vysvětil Filip. »Prosazením pozměňovacích návrhů podmiňujeme schválení státního rozpočtu ve třetím čtení,« zdůraznil předseda komunistů.

S největším přesunem peněz přišla stínová ministryně práce za KSČM, místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová. Navrhuje přesun celkem dvou miliard korun z vládní rozpočtové rezervy, přičemž 500 milionů by mělo jít na odměny zdravotním sestrám v sociálních službách a 1,25 miliardy na odměny pro zdravotní personál. Obě tyto částky půjdou zvláštním dotačním programem přes kraje. »Ministerstvo zdravotnictví převede tyto částky dle dohody na kraje a ty už dokážou vše zadministrovat tak, aby co nejrychleji tyto finance šly k samotným zaměstnancům,« vysvětlila poslankyně. Dalších 50 milionů navrhuje převést na odměny sociálním pracovníkům v obcích. »V době nouzového stavu tito lidé pomáhali občanům tam, kde státní správa nefungovala, pomáhali i úřadům práce tak, aby občané nezůstali bez prostředků, aby nedocházelo k velkým problémům,« uvedla Aulická.

Z rozpočtové rezervy navrhuje převést také 200 milionů korun na odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou a na krytí neinvestičních výdajů školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. »Pracovníci ústavní péče, dětských domovů a dalších si ty odměny zaslouží, protože tu situaci zvládali s vypětím sil a je zapotřebí jim pomáhat,« uvedla Aulická.

Kromě zmíněných dvou miliard Aulická navrhla přesunout dalších 300 milionů do regionálního školství. Prostředky by měly základní školy využít na pořízení digitálních učebních pomůcek a na posílení tzv. zážitkové pedagogiky. Pro tento návrh zatím komunisté nemají vyjednanou podporu s vládní koalicí, Aulická však věří, že se ho podaří prosadit.

»My jsme měli už předjednanou dohodu s komunisty o dvou miliardách do sociální oblasti, na platy zdravotních sester především, tam jsem otevřená to podpořit. Těch 300 milionů je nová informace, teď čerstvá, s tím se musím seznámit. To už jde nad rámec dohody, ale budeme o tom určitě jednat,« řekla novinářům ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Je třeba pamatovat i na extrémní situace

Stínový ministr financí za KSČM, člen rozpočtového výboru Jiří Dolejš navrhl doprovodné usnesení, v němž Sněmovna žádá vládu o zpracování plánu konsolidace veřejných financí v letech 2021 až 2027. Podle Dolejše to umožní vést věcněji strategickou diskusi na tato témata. »Vidím v tom šanci na diskuzi, která by vyvrátila podezření, do jaké míry jsme schopni se krizí proinvestovat, do jaké míry jsme schopni nebo se musíme z krize proškrtat, či zda hrozí dluhová spirála, nebo dokonce standardní dluhová past, která nastává tehdy, když úroky z dluhu převýší potenciál ekonomiky,« vysvětlil Dolejš. Takové exemplární případy ve světě podle něj existují, a i když s nimi nechce strašit, je třeba i na tuto extrémní situaci pamatovat.

Druhá část usnesení se týká zajištění peněz na počítačové vybavení škol a případně i žáků pro výuku na dálku už od příštího školního roku. Sněmovní školský výbor má plnění tohoto usnesení průběžně kontrolovat a začátkem října by měl Sněmovnu informovat o výsledcích kontroly.

Předseda SPD Tomio Okamura deklaroval, že jeho hnutí nepodpoří navrhované navýšení schodku, pokud v něm kabinet neškrtne nepotřebné výdaje. Jedná se podle něj např. o armádní nákupy, finance na inkluzi ve školství či platby tzv. solárním baronům a neziskovým organizacím, které mají politickou agendu. »Navrhujeme škrtnout nepotřebné výdaje, které v momentální krizi nic nepřinášejí slušným a pracujícím občanům,« uvedl Okamura. SPD předložila zhruba desítku pozměňovacích návrhů, které by podle jejího předsedy znamenaly úspory v desítkách miliard. Například Jiří Kobza chce převést 423,6 milionu ze zahraniční rozvojové a z transformační spolupráce na dávky zdravotně postiženým lidem. Lucie Šafránková prosazuje převod 27 miliard z dotací na obnovitelné zdroje energie na důchody a 23,5 miliardy z odvodů do rozpočtu EU ve prospěch ministerstva práce, např. sociálních služeb a příspěvků na péči. »Naši důchodci nesmějí být kráceni ve svých příjmech na úkor nemravné podpory soukromých komerčních subjektů,« uvedla Šafránková.

Piráti navrhují snížení plánovaného schodku ve třech variantách o 11, 16 a 25 miliard korun. Podle místopředsedy rozpočtového výboru Mikuláše Ferjenčíka v návrhu není u zhruba 57 miliard korun jasné jejich využití. »Tam vidíme velký prostor pro úspory. Současně vláda může potom rezervu opět navýšit tím, že udělá provozní úspory,« uvedl. Ministerstva by podle něj mohla například ušetřit na výdajích za PR služby.

Piráti zároveň chtějí, aby stát vyhradil peníze na vybudování infrastruktury na plošné testování na nový typ koronaviru. Současně navrhují sjednotit výběr sociálního a zdravotního pojištění, strana chce také dát peníze na zajištění dostatečných personálních kapacit pro zastavování protiprávních exekucí.

Nepodílet se na »porcování medvěda«

S návrhy na přesun peněz přišli také poslanci KDU-ČSL. Z rozpočtové rezervy chtějí přesunout osm miliard na podporu rodičů, kteří už jsou v důchodu a vychovávali děti. Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky patří tito lidé do skupiny těch, kteří mají nejnižší důchody. Pozměňovacím návrhem jim je chce zvýšit o 500 korun měsíčně za každé vychované dítě.

Lidovečtí poslanci chtějí také posílit výstavbu obecních bytů a rozpočet Státního fondu podpory investic (SFPI). »Přicházíme také s návrhem, aby na každé dítě, kde je u pracujících rodičů vyživovací povinnost, šel jednorázový příspěvek na dítě 5000 korun,« představil další návrh šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek.

Naopak občanští demokraté k rozpočtu žádné pozměňovací návrhy nepředložili. »Nechceme se podílet na porcování medvěda. Bereme jako fakt, že bude 500 miliard schodek, nebudeme se předhánět, kdo vymyslí další výdaj, další dotační titul. Ten zákon se nedá napravit,« uvedl předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Podle šéfa ODS Petra Fialy nemá vláda žádný plán, jak si s nynějšími ekonomickými problémy způsobenými epidemií poradit. Prohloubení schodku podle něj není plánem, ale ekonomickým zločinem. Při hlasování chtějí občanští demokraté prosadit doprovodná usnesení, která by zavázala vládu, aby předložila audit výdajů státu, zrušila superhrubou mzdu či do konce roku připravila koncept důchodové reformy. Měla by také představit návrh reformy daní a odvodů.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek varoval před takovým projednáváním novely rozpočtu, kdy na rozdíl od standardního procesu Sněmovna v prvním čtení nestanovila pevné příjmy, výdaje a saldo rozpočtu. »Je to nesmírně riskantní,« prohlásil.

Závěrečné čtení novely se uskuteční příští týden, věřme, že za většího zájmu nejen poslanců, ale i členů vlády. Ze schůze nebo její části se omluvilo šest desítek poslanců a také devět členů vlády včetně premiéra Andreje Babiše (ANO). To rozhořčilo Kalouska. »Z členů vlády jsou přítomni jen dva. Tak vážně to vláda bere, tak zásadní je to pro ni dokument,« prohlásil.

Nad všemi pozměňovacími návrhy se ještě v pátek sejde rozpočtový výbor, aby k nim vydal své doporučení. Už dřív výbor podpořil návrh premiéra Babiše, který snižuje vládní rozpočtovou rezervu o 100 miliard korun a peníze přesouvá přímo do vybraných kapitol.

