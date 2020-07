Kroupa cynicky porušuje ústavní pořádek a lže

Žádný pardon lžím nemohu dát. Pro mne pan Kroupa zašel za hranu jakékoliv solidnosti. Ač se chlubí tituly a tím, že učí na univerzitě, ztratil soudnost. V rozhovoru na webových stránkách časopisu Reflex totiž uvedl: »Komunisté jsou vrahové a zloději, je to doložené.«

Tak tedy, Kroupo. Doložte, kdo z více než 30 tisíc členů KSČM je vrah a zloděj. Říkáte »komunisté«... - neuvedl jste jediné jméno. Čili chcete tím říct, že »všichni«, což z takto formulovaného vyjádření chcete, aby vyplývalo. Kde berete tu drzost označit lidi, kteří celý život poctivě pracují, za vrahy a zloděje? Jen proto, že jsou členy komunistické strany a brání tuto zemi proti brutálním nájezdům novodobých kolonizátorů? Do jakých extrémů ještě chcete zajít? Co vám říká článek 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod? Co vám říká čl. 10 téže Listiny nebo články 20, 21 a 22? Asi nic.

Vaše falešná hra na demokracii, či spíše na demokraturu, jak říkal profesor Ivan Sviták se slovním ekvilibristickým krytím morálního marasmu o vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí, ukazuje jen, že jste plný jedovatého hněvu a balancujete na hraně nechutné a odporné manipulace s vědomím občanů.

Mnoho lidí se mne ptá: V jakém státě to žijeme, když vy, Kroupo, můžete beztrestně, bez jakéhokoli postihu štěkat na bezúhonné, slušné občany a častovat je vrahy a zloději?

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM