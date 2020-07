Prázdniny jsou tady

Dětem začínají prázdniny. Přes všechna omezení i čas prožitý doma kvůli pandemii koronaviru věřím, že si je opravdu užijí. Mají za sebou domácí výuku a určitě si zaslouží skvělé prázdniny. Přeji jim hodně dětských dobrodružství a neškodných rošťáren. Rodičům a všem, kteří se o ně budou starat, pevné nervy a co nejméně problémů.

Věřme, že prázdniny proběhnou v klidu a pohodě pro všechny. Doufejme, že se rodičům podaří vše zvládnout, vždyť děti jsou to nejdražší, co máme. I když letos to pro rodiče byl opravdu tvrdý oříšek. Nahradit kantory při domácí výuce nebylo vůbec jednoduché.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny