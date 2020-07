Co ohrožuje demokracii?

Řada současných veřejně činných osob založila svou kariéru pouze na roli »obhájce demokracie«. Některé z nich to kupodivu vytáhlo až do nejvyšších pater politiky a některé to živí již dokonce celá desetiletí. Poslední měsíce jsme navíc svědky zintenzivnění souvisejících kampaní, ať již v zákonodárných sborech či v občanské společnosti.

Ale co skutečně ohrožuje demokracii?

Ne demokraticky provedená změna v dozorových orgánech veřejnoprávního média, ale ono dětinské »když to není podle nás, je to e e«. Souhlasím s tím, že potřebujeme veřejnoprávní televizi, ale objektivní a vyváženou. Realita je bohužel jiná, naprosto chápu dlouhodobou kritiku nevyváženosti i požadavek na zrušení koncesionářských poplatků. Ne nadarmo se říká, že demokracie začíná tam, kde končí signál České televize.

Co dále ohrožuje demokracii?

Ne referendum občanů o důležitých otázkách, včetně členství v NATO či EU, ale vměšování nikým nevolených institucí (například nadnárodních korporací) či iniciativ s nejasným zahraničním zdrojem podpory. Ne nadarmo se říká, že jediná země, kde nemůže být barevná revoluce, jsou USA, protože tam není americká ambasáda…

Co dále ohrožuje demokracii?

Ne snaha o suverénní politiku všech azimutů, ale škatulkování na »buď jsi ve všem s americkým Velkým bratrem, nebo s Ďáblem z východu«. Ne nadarmo se ví, že Země je kulatá, byť to byla kdysi kacířská myšlenka…

Co dále ohrožuje demokracii?

Ne vědecké bádání přinášející nové poznatky o historii, ale tichá či hlasitá podpora rehabilitace fašismu, zaměňování obětí a katů, hanobení a strhávání pomníků, vydávání nacistických kalendářů. Ne nadarmo se povídá, že to není náhoda, že je to součástí záměru rozbít poválečný mezinárodní systém.

Jak to tak vypadá, demokracii ohrožuje samotný kapitalismus. Když to nejde dle vládnoucí menšiny, sahá se zkrátka k omezování pracně vydobytých prvků demokracie… A klidně za jásotu »demokratů«.

Já mám jasno. A co vy?

Zdeněk ŠTEFEK, vedoucí kandidát KSČM do Zastupitelstva Středočeského kraje