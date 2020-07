Vymíráme?

Sex už není pro mladé důležitý. Možná to někomu přijde úsměvné, pro jiného je to téma pobuřující, ale minimálně z hlediska zachování lidského rodu je tato informace poměrně zásadní. Nedávno jsem zahlédla informaci o průzkumu sexuálního chování v USA, podle které mladí Američané o sex nejeví velký zájem a čas raději tráví u digitálních médií. A obávám se, že to není problém jen Ameriky.

Ze studie, která byla publikovaná v odborném žurnálu JAMA Network Open, vyšlo najevo, že jeden ze tří mladých Američanů ve věku od 18 do 24 let nezažil v uplynulém roce žádnou sexuální aktivitu. Pokles frekvence milování za poslední rok byl zaznamenán i u starších jedinců ve věkové hranici mezi 25 až 34 lety. Jedinou skupinou, kde k žádnému poklesu sexuální aktivity nedošlo, byla kategorie 35-44 let.

Bohužel z vlastního pozorování vím, že podobný trend je nejen v Americe, ale po celém moderním digitalizovaném světě. A ruku na srdce, moje generace 35 plus už naši populaci svou aktivitou nijak nevytrhne. Nehledě na to, že taky není nikterak valná.

U dospělých, kteří se musejí ohánět za výdělkem, je pokles libida vysvětlitelný z důvodu nedostatku času, únavy a stresu. Ale mladí lidé, kteří jsou ještě vesměs školami povinní? Přeci většina mladých má přirozenou potřebu po kontaktu, svádění, milostných hrátkách, emocích a pudech.

Jenže dnes namlouvání, které je součástí celého rozmnožovacího aktu nahrazují úplně jiné činnosti a emoce. Dříve se dva mladí potkali, zahleděli se do očí, usmáli se na sebe, a když přeskočila pomyslná jiskra, dali se do řeči. Dnes místo pohledu do očí se navzájem sledují na sociálních sítích, místo úsměvů létají »lajky« a místo přímého rozhovoru doprovázeného řečí těla se jen anonymně v lepším případě navzájem okomentují. A navíc ve virtuálním světě místo jednoho skutečného nápadníka může mít každý obdivovatelů desítky, stovky. Tedy i stovky důvodů ke spokojeným emocím vyvolaným digitálním zájmem druhých. A bohužel to mnohým stačí… Je to pohodlné, bezpečné a dostatečně anonymní, respektive snadno zdokonalitelné.

A je tu ještě druhá stránka věci. Tlak společnosti na emancipaci, která z žen dělá dokonalé »nadženy« s dovednostmi muže a z mužů pak mnohdy vystrašené kastráty. Tímto si opravdu koledujeme o to, že budeme jednou převálcováni těmi, kteří se sexu nebojí a mají tak dětí požehnaně. Přitom naše děti jsou naše budoucnost!

Helena KOČOVÁ