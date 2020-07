Chudí a ještě chudší

Vláda požaduje navýšení rozpočtového schodku na 500 miliard. Z médií a tisku na nás koukají palcové titulky, jak chce vláda pomoci a komu. Nikde už není ovšem napsáno na úkor koho. Ono by ty finanční machinace kolem rozpočtu nepřišly nikomu až tak divné, kdybychom na to měli.

Mnozí z nás pamatují, kdy se s velkou pompézností přidávalo zaměstnancům, sestrám, učitelům, či důchodcům, div se neslavilo na náměstích. Zvedala se minimální mzda. Ovšem již s menší pompézností se oslavuje to, že ve své podstatě si stát vzal to, co přidal a ještě něco navíc. Stačí se projít po ulici, promluvit s lidmi a obrázek je na světě. Tehdy se vláda kasala, jakoby dával poslední groš. A ejhle 500 miliard schodek - sotva pro nás představitelná suma peněz.

Takto vysoký schodek není ovšem pro naši malou zemičku žádná legrace. Ekonomika, která balancuje na hraně, má co dělat, aby státní kasu naplnila. A pokud je nutný takový schodek, řekl tedy někdo i to B?

Tedy, co bude dál, jak se bude posouvat ekonomický rozvoj země, kde se budou hledat rezervy... Ono totiž z těchto věcí plynou i v mnohém nepopulární zásahy. Například změna v sociálních dávkách a změna celého sociálního systému. Mnozí z nás po této změně volají již delší dobu. A co takhle neziskovky? Tam bychom našli také nějaký ten pětník do pokladny. Budou vládnoucí garnitury opravdu schopny tyto kroky uvést v život? A to nezmiňuji předražené zakázky a nemnohé další tzv. vysávače rozpočtu.

Je jednoduché pár rukama odhlasovat takto vysoký rozpočet. Ale hůře se již schodek stahuje zpět do normálu. Ano, některých se to příliš nedotkne a své peněženky dodotují z jiných zdrojů. Ale ptá se někdo těch obyčejných lidí? Těch, kteří žijí z ruky do úst, byť z poctivé práce? Každý nemá to štěstí, či žaludek být politikem, nezprivatizoval, co se dalo či »nenakrad«. Mnohým zůstal jen poctivě vydělaný peníz, za který si sotva koupí, co by rád, koupí jen to, co nutně potřebuje. Nebylo by rozumné navyšovat schodek, až budou známa všechna ekonomická data? Jak se vede ekonomice v době pokoronavirové? Tato data budou ovšem známa nejdříve v srpnu, tak proč takový spěch na hlasování? Komu se hodí hlasování o schodku nyní? Mnoho otázek a žádná odpověď.

Místo, abychom si penízky šetřili a měli v budoucnu na vědu, školství a zdravotnictví a naše daně právě k těmto účelům mají sloužit, budeme mít jen kopec bídy. A to se neptám, co čeká generace budoucí? Pak křičet, že chceme platy 60 tisíc, jak mají jinde, je zcela k ničemu. Jak říkali naši předkové - »vezmi z dlaně chlup, když tam není«. I to, jak se rozevírají nůžky mezi chudými a ještě chudšími je na první pohled znát.

A tak nekupujme politické hlasy, kupme si rozumnou cestu pro rozvoj v naší zemi, pro budoucnost a naše děti, ale nakonec taky ještě pro nás všechny.

Eva BADINKOVÁ, zastupitelka Zlínského kraje (KSČM)