Dojde na zvyšování daní bohatým plátcům

Ruská vláda posuzuje zvýšení daní bohatým plátcům, návrh už byl předán prezidentské kanceláři. Informaci přinesl ruský Forbes, národní mutace světového magazínu. Existuje víc variant, uvedl, za nepravděpodobnější se považují dvě, zvýšení daní by se podle první mělo týkat příjmů nad dva miliony rublů (jeden rubl asi 40 haléřů) ročně, druhá varianta počítá se třemi miliony.

Magazínu to pod podmínkou anonymity sdělily dva důvěryhodné zdroje, jeden vysoce postavený státní úředník a také jeden poslanec. Oba zdroje tvrdí, že vyšší zdanění nadprůměrných příjmů se diskutuje už od zimy, nyní se blíží rozhodnutí, protože se ve společnosti stále častěji ozývá volání po »sociální spravedlnosti«. Podle zdrojů je Kreml na toto volání citlivý zvláště nyní, při pandemii se prý sociální necitlivost projevuje hodně viditelně. Proto byly návrhy urychleně předány prezidentské kanceláři a bude o nich rozhodnuto podle pokynů prezidenta Vladimira Putina.

Zvýšení daní z vysokých příjmů by mělo prý činit 13 nebo 15 procent. Dosud platí jednotná daň z příjmu, a to ve výši 13 %. Nově by tak bohatí platili 26 či 28 procent. Ovšem podle dalších variant by mohl být prezident opatrný a boháčům zvýšit daně jen o dvě procenta. Také se uvažuje, že by příjmy ve výši životního minima a kolem něho byly daně úplně zbaveny.

Výnos na sociální opatření

Podle ruského Forbesu se debata zintenzivnila ve chvíli, kdy začalo být jasné, že státní rozpočet letos skončí v mínusu. Už v dubnu zněl odhad na propad příjmů až ve výši pět procent, v květnu ministr financí Anton Siluanov výpadek v příjmech v souvislosti s pandemií odhadl na čtyři miliardy rublů. Na stole se tehdy objevila úvaha, že by zvýšení daní bohatým mělo pokrýt právě tento výpadek. Nakonec ale bylo rozhodnuto, že nově získané prostředky, mimochodem objeví se až příští rok po příštím daňovém přiznání, budou použity výhradně na sociální pomoc. »Řeč se nevede o zvýšení příjmů rozpočtu, ale o sociální spravedlnosti, aby nemajetní měli jasnou daňovou výhodu proti majetným,« řekl jeden ze zdrojů Forbesu. V tom prý panuje shoda. Nakonec výhoda nebude tak velká. V úterý 23. června Putin oznámil vyšší daně pro boháče o dvě procenta, tedy na 15 %, ale jen z částky nad pět milionů rublů ročního výdělku. Prezident také rozhodl, že vybrané vyšší daně se použijí na hrazení drahé léčby dětí se vzácnými chorobami. Podle agentur to ročně nebude malá částka, kolem 60 miliard rublů. V Rusku se rodiče dětí se vzácnými chorobami často obracejí na média a žádají veřejnost o pomoc, aby sehnali peníze na léčbu, vypisují se veřejné sbírky. Téma bývá v médiích sledované, léčba probíhá většinou v zahraničí na drahých klinikách. Pokud léčbu začne hradit stát z daní movitých Rusů, veřejnost prezidentovo rozhodnutí přijme s pochopením a možná se s ním lehčeji smíří i bohatí.

Uvažují i Britové

Shodou okolností vydala agentura Reuters den po vyjití nejnovějšího čísla ruského Forbesu zprávu, že o zvýšení daní bohatým uvažuje i britské ministerstvo financí. Zahájilo v tomto smyslu konzultace s velkými bankami a podniky, vesměs soukromými subjekty. Ministerstvo také hodlá vyzvat bohaté plátce daní, aby se finančně podíleli na státních balíčcích podpory spojené s výpadky příjmů domácností při pandemii. Ministerstvo doufá, že tímto způsobem zajistí státu příjem 133 miliard liber (jedna libra asi 29,7 koruny), což je částka, kterou bude Británii podle odhadů pandemie stát.

Podle ekonomů by vláda mohla zvýšit daň z přírůstku kapitálu či daň z majetku. Ve hře ovšem asi bude i růst daně z vysokých příjmů. Analytické centrum RSA už zpracovalo návrh na základní příjem obyvatel, který by činil 3500 liber. Není jasné, zda má jít o jednorázovou akci, či trvalý základní příjem pro všechny obyvatele, nebo jen jejich chudší část. Zatím se prý uvažuje spíše o jednorázové akci, která by urychlila zotavení ekonomiky po pandemii. I tak by vyžadovala zvýšení daní bohatým.

(pe)