MMA bojovník Procházka odletěl vstříc premiéře v UFC

S desetidenním předstihem se vydal český MMA bojovník Jiří Procházka na cestu do dějiště svého premiérového zápasu v organizaci UFC. Pod hlavičkou nejvýznamnější organizace na světě se poprvé představí příští týden v sobotu v Abú Zabí, kde se utká s Volkanem Oezdemirem ze Švýcarska. Do Spojených arabských emirátů však přiletí až v pátek, nejprve jej čeká zastávka v Londýně.

"Čekají nás koronavirová opatření. První dva dny v Anglii, poté budeme další dva dny zavření v Abú Zabí. Snažíme se to ale brát v pohodě, je to nutná součást boje. Nejde jinak," řekl Procházka novinářům před odletem.

"Přípravu to nenaruší. Všechny okolnosti, zdary, nezdary před zápasem beru jako součást boje. Už jsem nastupoval ve špatných podmínkách, i tělesně. Teď se cítím dobře, jsem připravený a jde už jen o to, abych se přizpůsobil místním podmínkám. Teplu. To bude můj úkol na prvních pár dnů," uvedl sedmadvacetiletý bojovník.

Dostatečně adaptovat se chce na tamní vlhkost a vysoké teploty. "Prvních pár dní budu muset více pracovat s dechem, ať to pořádně přijmu," plánoval Procházka, jehož čeká duel v netradiční čas. Bojovat by totiž měl v noci místního času, který je nejvýhodnější pro televizní sledovanost v zámoří.

"Přizpůsobím se tomu, je mi to jedno. Dokážu trénovat kdykoliv, ráno, odpoledne, o půlnoci. Už jsem podobné situace zažil a vím, jak se k tomu mám postavit. Vím, jak ze svého těla správně vybudit energii," uvedl Procházka s tím, že přímo na místě se bude snažit připravovat v daný čas, ve kterém pak bude i zápasit.

Na premiéru v UFC se šampion japonské organizace Rizin připravoval v Česku. "Nic výrazně jsem neměnil. Byli jsme v Česku a více jsme se věnovali zkoumání soupeře, strategii boje a podobných věcí," řekl člen Jetsaam Gymu Brno, který má ze svého soka Oezdemira zdravý respekt. "Je to pohyblivá polotěžká váha. Stále se snaží dbát na důraz v kombinacích, ve svých výpadech. Co na něj chystáme, ale nebudu prozrazovat. Jsme připraveni," dodal Procházka.

