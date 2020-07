Ilustrační FOTO - Haló noviny

Diskriminační požadavky opozice při dostavbě Dukovan

Část opozičních politických stran chce, aby byli někteří zájemci o stavbu nového jaderného bloku v elektrárně Dukovany vyřazeni ještě před vypsáním tendru.

Po jednání předsedů parlamentních stran s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o otázkách týkajících se jaderného projektu to řekli předsedové Pirátů, TOP 09 a ODS. Babiš ani generální ředitel ČEZ Daniel Beneš s jejich návrhem nesouhlasí, argumentují přitom především možným prodražením zakázky.

»Za KSČM jsem jasně prohlásil, v souladu s naším politickým programem a s výsledky největší energetické parlamentní konference, nad kterou jsem měl záštitu, že nemá být předem nikdo vyřazován, protože by to ohrozilo naši energetickou soběstačnost. Mrzelo mne, že předseda ČSSD Jan Hamáček na schůzku nedorazil. Snad jediným skutečně shodným názorem, kterého bylo dosaženo, je, že výstavba je pro Českou republiku nejen potřebná, ale nezbytná.,« uvedl 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

»Pokud se z tendru vyřadí Čína a Rusko, bude to nejen o hodně dražší, ale vše se ještě protáhne,« řekl Haló novinám Pavel Hojda, stínový ministr průmyslu a obchodu za KSČM. »Francie některé reaktory odstavuje, zavázala se, že sníží podíl elektřiny z jádra až na 50 procent, Německo od jaderné energie ustoupilo. Ve Finsku měli problémy, když nechali stavět jadernou elektrárnu západní firmy. Prodražovalo se to, prodlužovalo. Vzhledem k tomu, že Čína a Rusko mají v tomto oboru velice dobré zkušenosti, dělají kvalitně a za dobré ceny, byla by velká chyba a hlavně finanční ztráta, kdyby se z tendru vyřadily. Pokud Andrej Babiš chce, aby to byla vyrovnaná soutěž, je to naprosto v pořádku,« je přesvědčen Hojda.

Šéf ODS Petr Fiala po schůzce uvedl, že jedním ze základních principů je, že stát musí mít možnost vyřadit případně ze soutěže uchazeče, u kterých shledá bezpečnostní nebo strategické riziko. »Byli jsme ujištěni, že takové záruky obsahuje jak rámcová dohoda, tak to předpokládá celý ten proces. Po této stránce můžeme být spokojeni,« řekl. »Otázka samozřejmě je, a tam shoda nepanuje, kdy se ty bezpečnostní záruky mají uplatnit. V zásadě ten rozpor je o tom, jestli tu bezpečnostní pojistku uplatnit na začátku soutěže, nebo v jejím průběhu,« podotkl.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že jeho strana chce, aby stavbu nerealizoval ČEZ, ale stát. Případná provozní podpora by pak podle něj měla být kompenzována čistě státem, nikoli v platbách za elektřinu. »Pro TOP 09 je zásadní, aby takto strategickou zakázku tady nedostavovali ani ruští, ani čínští dodavatelé. To je klíčová věc, kterou považujeme za naprostou prioritu. Dobrá je paralela s armádními zakázkami. Také nechceme vyzbrojovat naši armádu zbožím, které pochází od našich nepřátel. Naopak chceme, aby dodavateli zboží byly firmy a státy, které patří do okruhu našich spojenců. To je podobná situace,« řekla otevřeně šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

O stavbu jaderného bloku v Česku se podle dostupných informací aktuálně zajímá pět firem - ruský Rosatom, francouzská EDF, jihokorejská KHNP, čínská China General Nuclear Power a severoamerický Westinghouse.

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) na konci května uvedl, že vláda a ČEZ do konce června podepíšou o stavbě bloku takzvanou rámcovou a prováděcí smlouvu. Obě smlouvy na konci dubna schválili ministři. Vedle zastřešující dohody jde o smlouvu, která definuje územní povolení k umístění stavby i výběr dodavatele do roku 2024. Stát v ní podle dřívějšího Havlíčkova vyjádření dává možnost společnosti ČEZ odprodat mu celý projekt.

