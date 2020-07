Rozhovor Haló novin s pražským průvodcem a členem výboru Asociace průvodců ČR Miroslavem Prokešem

Každý pomník je mementem své doby

Jak průvodci a průvodkyně turistů prožili mimořádná koronavirová opatření? Čím jste se zabývali?

Lze říci, že průvodcům cizinců ze dne na den od 10. března spadla intenzita práce ze 100 procent na nulu – a to platí dodnes. Pustý Karlův most nikdo z nás předtím neviděl, nenahradili to ani Češi. Normálně by do Prahy či jinam jezdily v květnu a červnu školní zájezdy, letos ani ťuk. Zavřely i cestovní kanceláře, průvodci poznávacích zájezdů do zahraničí a delegáti cestovních kanceláří zůstali doma. Celá sezona byla zrušena. Úplný propad nastal i v oboru kongresového turismu – všechny mezinárodní akce se konají jako videokonference na webu, včetně simultánního tlumočení.

Takže jsme odpočívali, dělali domácí práce, co kdo mohl... Ovšem bez koruny příjmu!

Z čeho jste tedy vy průvodci žili? Máte všichni finanční rezervy?

Někteří včetně mne si tak přivydělávají k důchodu, a tak si sáhnou do rezerv. Horší to mají kolegyně, řada z nich jsou matky samoživitelky a ty i jejich děti jsou bez kompenzace skutečně na suchu.

Jaká jsou opatření vlády na podporu vaší profese? Je to podpora turistického ruchu obecně, nebo i vy jako OSVČ získáte nějaké kompenzace?

Okamžitým opatřením pro všechny OSVČ včetně naprosté většiny průvodců »na volné noze« byl vládní program Pětadvacítka - Bonus OSVČ ve výši 500 Kč na den, které přišly na bankovní účty do tří dnů od podání zcela jednoduché žádosti. Tento program parlament jednou prodloužil, ale pouze do 8. června, kdy se většina profesí vrátila do práce - včetně holičů, masérek či tatérů.

Pro menšinu průvodců, kteří jsou zaměstnanci cestovek, byly jiné vládní programy, pro externisty, kteří pracují na dohody, schválila vláda kompenzace teprve toto pondělí 29. června. Teprve uvidíme, jak složité bude doložit úřadům splnění podmínek a jak se finanční úřady se žádostmi vypořádají.

Kdo se za vaše profesní zájmy staví, jaké profesní sdružení?

Hlavním profesním sdružením je Asociace průvodců ČR, jež je členem Fóra cestovního ruchu i mezinárodních průvodcovských organizací: evropské federace FEG a světové WFTGA. Naše asociace, zejména její předseda dr. Stanislav Voleman, od samého počátku vyjednávala o státní podpoře pro průvodce, takže vláda věděla, že jde o vůbec nejvíce zasaženou profesi, která bude bez práce téměř celou letošní sezonu. I ministryně financí Alena Schillerová na tiskových konferencích a v televizních vystoupeních ještě do 6. června opakovala, že pro některé profese, zejména průvodce - jiné neuvedla - bude nutno bonusový program prodloužit i po 8. červnu, asi na celé prázdniny.

Pravicová opozice nemohla vládě vyčíst žádnou závažnou chybu, a proto vykonstruovala kampaň založenou na spiklenecké teorii, že vláda uskutečňuje pomoc živnostníkům tímto způsobem jenom proto, aby mohla ukrást obcím jejich sdílené daňové příjmy a obce nemohly realizovat plánované investice do chodníků či kanalizace. Vládní činitelé ihned reagovali, že budou výpadky příjmů kompenzovat všem, nejdříve jednotlivcům, pak firmám, pak obcím a nakonec krajům. Protivládní kampaň však pokračovala demonstracemi a vyjádřeními starostů a hejtmanů. A těch sedí celá řada v parlamentu.

Vláda proto 8. června místo prodloužení pomoci rozhodla o jejím zastavení - jinak by »nabila« opozici, jež by okamžitě začala křičet: »Další krádež!« Pravicová opozice tedy bohužel průvodcům nepomohla.

Jaké je oživení ve vaší profesi na počátku července, v prvním prázdninovém měsíci, konkrétně u vás? Přijíždějí už aspoň někteří turisté?

Nejezdí vůbec žádné zájezdy, letecká doprava je tak na jedné desetině, což mě jako ekologa může těšit. Poblíž studentských kolejí matematicko-fyzikální fakulty v Troji jsem v neděli potkal studenta táhnoucího kufr na kolečkách - to jsem si uvědomil, že ten drnčivý zvuk jsem v Praze od onoho 10. března neslyšel ani jednou.

Jaký dopad budou mít například v Praze vouchery, které získají turisté, kteří přijedou do hlavního města? Jak to bude vlastně fungovat, koho se to týká?

Je to hlavně pro tuzemské turisty, případně i pro ty ze sousedních států. Pro ně vydalo hlavní město informace v češtině, slovenštině, polštině a němčině.

Za každou noc strávenou v Praze v libovolném ubytovacím zařízení obdrží dva body. Za body si pak mohou užít zdarma návštěvu památek, muzeí či galerií nebo privátního průvodce jen pro sebe sama či rodinu. Průvodci nabízejí na webu www.vprazejakodoma.cz nejen »klasiku« (tedy vycházky po pražských památkách), ale i dvouhodinové vycházky za dva body Po stopách Vontů či po filmových lokacích, ať už českých komedií nebo hollywoodských trháků.

Do projektu vprazejakodoma se však mohou zapojit jen průvodci, kteří mají uzavřenou smlouvu s městskou firmou Prague City Tourism. A to je v Praze jen asi čtvrtina průvodců.

Některé země jsou již přístupné pro naše turisty, přitom COVID-19 se opět vrací, v některých zemích se objevují nová ohniska. Nebojíte se druhé vlny viru?

Plně důvěřuji našim epidemiologům, že vědí, co dělají, když uvolňují nebo naopak zpřísňují některá opatření. Určitě to u nás zachránilo pár tisíc životů zejména starších či chronicky nemocných spoluobčanů. I cestování je bezpečné, budeme-li dodržovat doporučení, hlavně nezúčastňovat se v cizině davových akcí, kde se křičí, zpívá a prská, jako jsou sportovní utkání, masové demonstrace, svatby či alkoholické dýchánky. V hromadné dopravě se spíš mlčí, ale i tam rouška pomůže snížit riziko. Pak se žádného »vlnění« nemusíme obávat.

Jako ohlas kritiky přetrvávajícího rasismu v USA byl postižen i pomník Winstona Churchilla v Praze-Žižkově. Jaký je váš názor na tyto spontánní i organizované protesty v USA, Británii a jinde – ptám se proto, že se angažujete i v protirasistickém hnutí. Je rozumné sochy sundat, nestačily by třeba veřejné diskuse, informační tabule o nich apod.?

Nikdy jsem nepodporoval ničení pomníků, zvláště pokud jde o umělecká díla. Je to taková pseudorevoluce, náhražka skutečné změny. Někdy by pomohla tabulka s vysvětlením pozitivních i negativních činů dotyčného, ne však přepisováním dějin jejich »vítězi« stylem »ode zdi ke zdi«.

Takže doplňující tabule, kterými opatřila Praha 6 sochu maršála Koněva v Praze-Bubenči, byly v pořádku?

V žádném případě, byly to typické výpotky amatérských přepisovačů historie bez kritického zhodnocení opravdovými historiky. Že prý maršál po válce potlačil maďarské povstání a v roce 1968 se podílel na přípravě sovětské invaze do ČSSR. Jedno je polopravda, druhé nepravda.

Maďarské povstání nebyla žádná sametová revoluce a odpovídalo i tomu, že předtím - na rozdíl od českých zemí okupovaných německým wehrmachtem - bylo Maďarsko po celou válku spojencem třetí říše. A ve druhém pololetí 1944, po svržení admirála Horthyho, ještě přitvrdilo. Za ultrafašistické vlády Šípových křížů stačili například Maďaři během půl roku vyvraždit svoje Židy. Potlačení povstání roku 1956 tedy určitě nebylo krystalickým zlem.

Z nově dostupných dokumentů je také zřejmé, že Ivan S. Koněv (už v důchodu) po návratu z Prahy na jaře 1968 v Moskvě korigoval mylné informace o tom, že Čechoslováci s pražským jarem nesouhlasí a že budou sovětské vojáky vítat stejně jako v máji pětačtyřicátého. Před invazí tedy varoval.

Nyní se ukazuje, že v USA zrušili i jméno Woodrowa Wilsona z názvu tamní univerzity. Může toto mít dopady na změnu jeho památníku v Praze poblíž hlavního nádraží? Můžeme nakládání se sochami poměřovat i oním »mustrem«, který nastavilo odstranění sochy Koněva?

Doufejme, že zvítězí zdravý rozum a »zaslouženost« pomníků se bude i nadále posuzovat hlavně podle toho, co daná osobnost vykonala v dané době dobrého pro Prahu, Česko(slovensko), Evropu či celé lidstvo. Pokud si W. Churchill zasloužil v Praze hned tři sochy (i když s naším městem neměl přímo nic společného), zaslouží si pomník na veřejném místě tím spíše maršál Koněv. Ten velel vojskům osvobodivším nejen koncentrační tábor Auschwitz, ale také židovské ghetto a věznici gestapa v Terezíně, kde se dožilo konce války cca 20 tisíc vězňů, nacistickým režimem odsouzených k vyhlazení.

I bronzová deska, která na Staroměstské radnici již od roku 1946 vyjadřovala vděčnost osvobozených Pražanů, by tam měla být neprodleně vrácena. Ostatně ve Vídni stojí na náměstí knížete Schwarzenberga obrovský pomník vděčnosti Rudé armádě i se Stalinovým rozkazem k osvobození Vídně od fašistů a jeho podpisem vyrytým zlatým písmem.

Pak si jistě zaslouží pomník v Praze i prezident Wilson, i když ji nikdy osobně nenavštívil. Jen je dobře, že se neujala patolízalská snaha o přejmenování pražského hlavního nádraží. V celé Evropě ani na světě totiž neznám případ, kdy by se hlavní nádraží, přístav či letiště jmenovalo po cizím politikovi. Pokud nemají neutrální název »hlavní« či »ústřední«, jmenují se po osobnostech dané země.

Jaké ještě památníky či pomníky spojené s rasismem v ČR znáte a jak bychom s nimi měli nakládat u nás?

I když má kampaň proti neúměrnému násilí americké policie převážně na Afroameričanech racionální jádro, nemusíme být papežštější než papež. Dějiny českého státu jsou mnohem delší než dějiny »bílých« USA a v dobách dávných i ne tak dávných byl i u nás rasismus naprosto běžnou záležitostí i v zákonech, např. proti »potulným Cikánům« (nejen Marie Terezie, ale ještě i za první republiky) či drsný antisemitismus vrcholící masovými pogromy. Kdybychom to vzali ad absurdum, nezasloužil by si pomník snad ani »největší Čech«, totiž Otec vlasti Karel IV., který nechal vyvraždit Židy v Norimberku a navždy zničit tamější židovské město. V historickém hodnocení určitě převažují jeho zásluhy o stát a jeho hlavní město Prahu.

Každý pomník je mementem své doby a jako takový by měl zůstat.

Monika HOŘENÍ