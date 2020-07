Ke stavbě Dukovan

Vláda připravila pro předsedy politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně informaci o plánované výstavbě Jaderné elektrárny Dukovany. Této schůzky jsem se zúčastnil a nestačil jsem se divit, jak zejména představitelům TOP 09, STAN a Pirátů vůbec nezáleží na tom, kolik bude pro českého občana stát v budoucnu elektřina. Trochu opatrnější ve svých vyjádřeních byla ODS a KDU-ČSL, ale i jejich přístup byl ideologicky předpojatý. Asi vycházejí z toho, že v době spouštění nového zdroje bude jejich působení v politice už zapomenutou minulostí. Navrhli totiž omezení mezinárodního výběrového řízení, a tedy předražení zakázky. Zájem českého občana je jim lhostejný. Byl jsem rád, že premiér Andrej Babiš odmítl výzvu opozice, aby byli ze soutěže o stavbu pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany předem z tzv. bezpečnostních důvodů vyřazeni výrobci z RF a ČLR. Tedy výrobci, kteří celosvětově uvádějí do provozu největší počet výrobních bloků. Přitom, žel, premiér konstatoval: »Nebude to naše vláda, která bude vybírat dodavatele. O tom tendru bude rozhodovat hlavně příští vláda. Není jednoduché vyřazovat někoho dopředu.«

Věřte mi, půjde o hodně, zejména o hodně peněz občanů, kteří by měli jejich nesmyslnou ideologickou zaslepenost zaplatit. Za KSČM jsem jasně prohlásil, v souladu s naším politickým programem a s výsledky největší energetické parlamentní konference, nad kterou jsem měl záštitu, že nemá být předem nikdo vyřazován, protože by to ohrozilo naši energetickou soběstačnost. Musím konstatovat, že byl velmi dobře připraven jak věcně, tak organizačně, zejména generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, jenž v logických souvislostech vysvětlil navrhovanou smlouvu mezi vládou a společností ČEZ, která eliminuje mnohá rizika zejména sporu s menšinovými akcionáři ČEZ, ale i zakládá dobrou pozici pro vyjednávání s Evropskou komisí. To potvrdil i místopředseda vlády Karel Havlíček a vládní zmocněnec Ing. Míl.

Mrzelo mne, že předseda ČSSD Jan Hamáček na schůzku nedorazil. Snad jediným skutečně shodným názorem, kterého bylo dosaženo, je, že výstavba je pro Českou republiku nejen potřebná, ale nezbytná.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM