Vláda zvítězila, ale…

Vláda koronavirovou krizi zvládla dobře. V rámci »vystavování vysvědčení« vládě ze strany podnikatelů to uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Jako problémový se ale ukázal stav státní správy, soudí Dlouhý. KSČM vidí jako varovnější, že koronavirus odhalil problém nepřipravenosti dlouhodobých reforem.

Podle Dlouhého je potřeba státní správu »odbyrokratizovat«, aby příště podobné krize dokázala zvládnout efektivněji a flexibilněji, na druhou stranu plánovaný schodek státního rozpočtu 500 miliard korun podle Dlouhého problém není. Je ospravedlnitelné, že vláda chce nyní investovat, a představa, že mohla v předchozích letech vytvořit nějaké gigantické rezervy v situaci, kdy doháníme vyspělé státy, je naivní. Také předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM) si nemyslí, že hlavní problém je v neexistenci mohutných rezerv. Stát podle ní na sebe v koronavirové krizi však vyzradil závažnější problém. »Problém není, že vláda se v minulých letech snažila splatit občanům dluhy, které nadělala Kalouskova politika škrtů. Že se snažila masivně investovat. To bylo v pořádku. Problém je, že nepřipravila žádné reformy do budoucna. Typickým případem je důchodová reforma. Zřídila se komise, schází se, ale žádný výsledek není. Tady vidím i úkol KSČM, aby na tyto věci mnohem více začala tlačit. Na druhou stranu, u důchodové reformy dokážu jisté přešlapování na místě i pochopit. Takovou reformu nemůžete protlačit silou. Hlasy nějaké aktuální koalice v parlamentu. Tam musí být shoda mnohem širší. A když není, když političtí aktéři nejsou schopni se pohnout a udělat nějaký kompromis, je to těžké,« uvedla Vostrá.

Předsedkyně rozpočtového výboru sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM).

Podnikatelské svazy mají jasnou představu, co by teď vláda měla dělat. Předloží jí zhruba 30 návrhů na oživení hospodářství. Budou žádat například platby daně z přidané hodnoty jen ze zaplacených faktur. Skončilo prý období, kdy firmy potřebovaly okamžitou pomoc státu. Stimulovat bude dále třeba do konce roku jen některá odvětví, například cestovní ruch, který bude potřebovat přímé dotace a marketingovou podporu, uvedl Dlouhý. Stát by měl podle něj také podpořit firmy s nepřetržitým provozem, tedy ty, které přes krizi dál fungovaly. Mezi další návrhy podnikatelů patří například odklad pojistného bez penalizace.

Vostrá řadu návrhů chápe, přesto se domnívá, že podnikatelé vidí situaci příliš jednostranně. Vláda nemůže sledovat jen kondici firem. Musí jí jít o kondici celé společnosti a státu, včetně státních financí. Proto je podle Vostré na čase začít se vážně bavit o změně daňového systému. »Záleží, jak rychle se bude ekonomika oživovat, jaká bude spotřeba apod. Ale nemáme žádný důvod opustit náš koncept progresivního zdanění. A chceme o tom jednat právě nyní i s hnutím ANO a ministerstvem financí. Zavedení dvojí sazby daně z příjmu právnických osob bude bezpochyby jedním z témat tohoto jednání. Věřím, že i někteří vládní představitelé si uvědomují, že daňový systém bude nutno upravit,« myslí si Vostrá.

Vostrá souhlasí se základní tezí vlády i podnikatelských svazů, že z této krize se musíme proinvestovat a neopakovat chybu Kalouskovy vlády z krize 2008, která investice naopak seškrtala a ekonomiku přiškrtila. Na druhou stranu je podle Vostré také nutno zachovávat při investicích určitou opatrnost. »Je celá řada projektů, zejména obcí a krajů, které jsou připravené, některé dokonce rozestavěné. Tam jsme si jisti, že efekt bude okamžitý. Kde budeme muset být obezřetní, to jsou některé velké investiční položky, jako je kupříkladu 20 miliard uvolněných navíc pro Státní fond dopravní infrastruktury. Ať počítám, jak počítám, zatím nevidím, že by šlo tyto prostředky přiklepnout na opravdu připravené projekty, na konkrétní dopravní stavby. Není jasné, kam ty peníze opravdu půjdou. Určitou pochybnost mám i u některých investic právě na podporu podnikání,« uvedla Vostrá, podle níž v takové situaci významně stoupá kontrolní role parlamentu. I KSČM se nyní podle Vostré hlásí, díky své pozici mimo vládu, k důležité roli kontrolora.

Jinak je ovšem předsedkyně rozpočtového výboru optimistkou a podle ní je pro podnikatele v ČR nejdůležitější zprávou, že vypnutí ekonomiky, jaké zažili na jaře, je do budoucna krajně nepravděpodobné, a to i kdyby přišla obávaná druhá vlna pandemie. »Vypínání ekonomiky si už nedokážu představit. Doba plošných opatření je za námi. Máme k dispozici systém chytré karantény, máme mnohem více zkušeností, a to i ze států kolem nás,« uzavřela Vostrá.

