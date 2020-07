Ilustrační FOTO - Pixabay

Miliony ohrožených dětí

Miliony jemenských dětí se mohou ocitnout na pokraji hladomoru kvůli poklesu humanitární pomoci v době pandemie. K jejich záchraně je zapotřebí finanční pomoci ve výši zhruba půl miliardy dolarů. Dosud se však podařilo zajistit ani ne polovinu této částky. Podle zpravodajského webu BBC to v pátek publikované zprávě oznámil Dětský fond OSN (UNICEF).

Zhruba dva miliony dětí ve válkou zmítaném Jemenu trpí akutní podvýživou. V zemi, kde konflikt trvá pátým rokem, podle OSN panuje nejhorší humanitární krize na světě. Pokud se do konce srpna nepodaří zajistit 54,5 milionu dolarů (1,3 miliardy Kč), zvýší se riziko úmrtí hlady pro 23 500 podvyživených dětí, uvádí UNICEF. K milionům dalších se nedostane základní výživa, vitamíny a vakcíny proti smrtelným chorobám, varuje fond. Zároveň by bez požadovaných peněz 19 milionů lidí včetně milionu těhotných nebo kojících žen ztratilo přístup ke zdravotní péči. »Nelze ani dostatečně zdůraznit rozsah této krize, když děti v místě, kde už teď panuje nejhorší humanitární krize světa a kde se šíří koronavirus, bojují o přežití,« uvedla zástupkyně UNICEF v Jemenu Sara Beysolowová Nyantiová. »Pokud neobdržíme naléhavě potřebné finanční prostředky, budou děti na pokraji hladomoru a mnoho z nich zemře,« doplnila. Dalších 53 milionů dolarů (1,2 miliardy Kč) je podle UNICEF zapotřebí v boji s koronavirem v Jemenu.

Odhady budoucího vývoje bez prostředků na humanitární pomoc UNICEF shrnul ve zprávě s názvem Jemen po pěti letech: Děti, konflikt a COVID-19. Zpráva uvádí, že bez potřebných prostředků hrozí do konce roku podvýživa 2,4 milionu dětí, což je o pětinu více než nyní. Dosud se ve vládou kontrolovaných částech Jemenu nákaza koronavirem prokázala u o něco více než 1000 lidí a 288 infikovaných zemřelo, výrazně méně případů hlásili ze svého území povstalci. Přesto je však reálný počet nemocných podle odborníků pravděpodobně mnohem vyšší. OSN již na začátku června varovala, že bude muset do konce měsíce omezit či zcela pozastavit své programy na boj s nákazou koronavirem a na pomoc tisícům hladovějících dětí v Jemenu v případě, že nebude mít potřebné finance. Na nedávné dárcovské konferenci pro Jemen se státy zavázaly poskytnout pomoc ve výši 1,35 miliardy dolarů (asi 32 miliard Kč), jež má sloužit k podpoře humanitárních programů v zemi. OSN ale žádala o částku 2,4 miliardy dolarů (asi 57 miliard Kč), která měla pokrýt potřebné programy od června do prosince. UNICEF zajistil jen 10 % ze 461 milionů dolarů, o které žádal na humanitární pomoc dětem v Jemenu, a méně než 40 % z 53 milionů dolarů (1,2 miliardy Kč), které žádal na boj s COVID-19.

Jemen sužuje válka, v níž proti sobě bojují šíitští Húsíové podporovaní Íránem a vládní vojska prezidenta Abdar Rabbúa Mansúra Hádího, jemuž od roku 2015 pomáhá arabská koalice v čele se sunnitskou Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty. Do konfliktu jsou zapojeni i jihojemenští separatisté, jemenská pobočka teroristického tzv. Islámského státu či teroristická al-Kajdá na Arabském poloostrově. Podle nevládní organizace ACLED z října 2019 v konfliktu zahynulo přes 100 000 lidí, z toho 12 000 civilistů.

