Filip debatoval s transform! europe

Předseda ÚV KSČM a první místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip přijal v Praze v budově ústředního výboru zástupce levicové nadace transform! europe u příležitosti projektu Setkání s levicí, kterou transform! organizuje. Politickým koordinátorem transform! europe je rakouský ekonom Walter Baier. Rozhovor s Filipem vedla také ředitelka a politoložka Barbara Steinerová.

Transform! europe je síť 34 organizací a časopisů z 22 evropských zemí, které působí v oblasti kritického výzkumu a politického vzdělávání. Je to instituce zabývající se výzkumem či analýzou politiky. Spolupracuje s Evropskou levicí.

Hned na počátku setkání byla otevřena otázka, proč KSČM, která toleruje v ČR vládu, vyjádřila podporu zvýšení státního dluhu v důsledku krize COVID-19. Filip odpověděl, že samotná krize souvisí s cyklickými krizemi kapitalismu, a dále dodal: »Tato krize je zcela jiná, je celosvětová. A jde o to, aby stát, který má přístup k mezinárodním úvěrům, koncentroval kapitál tak, aby statní podniky a národní firmy uchránil před krizí anebo aby vykoupil zpět zprivatizované podniky ve prospěch veřejného sektoru, tedy pro náš stát.« Vysvětlil, že to je důvod, proč KSČM podpořila tento deficit.

»Více než polovina ze 100 miliard půjde právě na podporu těchto projektů. Ta druhá polovina jde na kompenzace ztrát občanům,« dodal. Nebýt krize, nemohla by strana nikdy s takovým zadlužením souhlasit. A už před krizí měla KSČM zajištěno, že vláda bude vykupovat pro veřejný sektor minimálně zdroje vody, které se dnes nacházejí ve vlastnictví zahraničního kapitálu.

Tolerance vlády

Další dotazy směřovaly k tzv. tolerančnímu patentu a toleranci vlády. Předseda Filip zdůraznil, že panuje s vládou shoda na třech hlavních bodech. Za prvé, na potrestání zločinů privatizace, za druhé na zajištění, aby nedocházelo k zneužívání veřejných prostředků, a třetí důvod je ten, že tímto KSČM brání pravicovým subjektům, které 30 let ovládaly Českou republiku a tento stát »s prominutím rozkradly«.

KSČM vnímá hnutí ANO jako vítěze voleb s podobnými programovými body. »Vládu jinak tolerujeme jen v případě, že plní postupně oněch sedm podmínek, které jsme pro toleranci dohodli, a zároveň ji to nutí, aby sama plnila svůj program. KSČM by tímto mohla vytvořit podmínky pro přechod od kapitalismu k jinému systému,« připomněl Filip.

Rozvoj všemi směry

V dalších otázkách především ze zahraniční politiky se diskutovalo o vztazích České republiky s Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou, jež byly označeny za neuralgické body v návaznosti na aktuální dění. Steinerová uvedla jako příklad odstranění sochy z památníku maršála I. S. Koněva, ale i obecně z historické paměti Československé a České republiky. Filip vyjasnil, že KSČM má na zahraniční politiku ČR jiný názor než hnutí ANO a ČSSD, proto si komunisté vyhradili v dohodě o toleranci, že v tomto nebude společný postup. »Česká pravice chce jednoznačně jasnou orientaci na Spojené státy americké, případně na západní Evropu. KSČM chce ale rozvíjet všestranné vztahy ve všech světových směrech,« uvedl Filip.

EU projevila neschopnost

»Navíc to potvrzuje to, jak se projevily Evropská unie a USA právě v době koronavirové krize. Zde se ukázalo – na rozdíl od EU, kde se dokonce různě kradl zdravotnický materiál – tedy právě Čína ukázala, že je schopna rychleji a pružněji reagovat v krizových okamžicích. Co se týká odstranění sochy I. S. Koněva, tak jsme zahájili proces nové instalace a požádali stát, aby ji odkoupil,« řekl Filip.

Vysoce analytický rozhovor s představiteli transform! europe byl veden ve velmi přátelském duchu.

Roman BLAŠKO

FOTO - autor