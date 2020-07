Čím dále více lidí ví, co je fairtrade

Znalost známky Fairtrade vzrostla mezi občany třikrát, ze 16 na 58 procent. Vyplývá to ze závěrů výzkumu agentury Median, který zpracovala v květnu a červnu pro společnost Fairtrade Česko a Slovensko.

Pokud jde o povědomí o známce Fairtrade, podle průzkumu ji zná 58 % českých spotřebitelů, 35 % respondentů přitom uvedlo, že přesně ví, co toto označení znamená. »Známkou Fairtrade jsou označeny produkty certifikovaných pěstitelů a výrobců dodržujících standardy, jako jsou zákaz dětské práce, spravedlivá odměna pro pěstitele nebo šetrný přístup k životnímu prostředí. Že znalost tohoto označení roste, si vysvětlujeme mimo jiné větším zájmem o témata udržitelnosti. Věřím, že svou roli hraje i stále větší nabídka těchto výrobků ze strany českých obchodníků a také osvětové aktivity, které pořádáme jak přímo my, tak členské organizace naší platformy,« řekla Hana Malíková, ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko.

V minulém roce zjišťoval obdobný průzkum také to, do jaké míry se čeští spotřebitelé obecně zajímají o sociální, ekologické a etické problémy a jak je zohledňují ve svém nákupním chování. Zájem o téma dlouhodobé udržitelnosti, šetrnosti k životnímu prostředí a dodržování lidských a pracovních práv deklarovalo 80 % respondentů průzkumu. Pokud jde o zohledňování těchto otázek při nákupu, největší procento dotázaných uvedlo, že zohledňuje to, zda zboží vzniklo udržitelně s ohledem na životní prostředí (51 % spíše či určitě ano), dále pak to, zda při výrobě nebyla využita dětská práce (43 % spíše či určitě ano), a to, zda pěstitelé či zaměstnanci dostali odpovídající odměnu (38 % spíše či určitě ano). Nejvyšší podíl odpovědi »určitě ano« průzkum zaznamenal u otázky týkající se dětské práce (20 %). Osmdesát tři procent dotázaných rovněž uvedlo, že obchodní řetězce by spíše či určitě měly aktivně nabízet zboží vyrobené v souladu s principy Fairtrade.

FOTO – Fairtrade Česko a Slovensko