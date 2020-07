Občané Prahy 3 brání »Koněvku«

S velkou vlnou nevole se setkal nejnovější návrh na přejmenování Koněvovy ulice na pražském Žižkově, který se v současnosti neúspěšně snaží zpopularizovat starosta Městské části Praha 3 Jiří Ptáček z TOP 09.

Nesouhlasné názory na přejmenování nejdelší ulice třetí pražské městské částí vyjadřují občané kromě dopisů starostovi také na internetových sociálních sítích. Jedna z obyvatelek Žižkova zde například napsala: »Na Koněvce, jak jí tady říkáme, to nikdo nechce. Neslyšela jsem od nikoho, že by toto chtěl. A proč taky? Pan starosta nechce být pozadu a asi musí dělat to, co Kolář na Praze 6. Čemu se divit, když je také z TOP 09. Jen to nechte tak, jak to je!«

Koněvova ulice. foto - wikimedia commons

Na Facebooku se místní zapojili do diskuse také v rámci ankety o změně názvu ulice. V té se k variantě Koněvovu ulici nepřejmenovávat přiklonila naprostá většina hlasujících. Občané Prahy 3 přišli i se společnou iniciativou pod názvem »Zachraňme Koněvku«, která je na Facebooku na adrese http://www.facebook.com/zachranmekonevku. Mimo jiné zde uvádějí: »Nesouhlasíme s antikomunistickými snahami o přejmenování Koněvovy ulice na pražském Žižkově. Vedle politických a historických důvodů nás k tomu vede i nebezpečí ohromných komplikací pro sedm a půl tisíce obyvatel a firem ze tři a půl kilometrů dlouhé ulice, které jsou s jejím možným přejmenováním spojeny.«

Předseda OV KSČM Praha 3 Milan Krajča pro Haló noviny uvedl, že komunisté snahy místních proti přejmenování Koněvovy ulice nejen podporují, ale jsou do nich i přímo zapojeni. »Žižkovští komunisté jednoznačně nesouhlasí s antikomunisticky motivovanými snahami o přejmenování jedné z nejdelších pražských ulic. Ta je pojmenována Koněvova již od roku 1946 na počest maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva, velitele vojsk Rudé armády, která před 75 lety osvobodila nejen Prahu od hitlerovské okupace. Uděláme vše pro to, aby toto jméno nesla i nadále,« konstatoval Krajča.

(za)