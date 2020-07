Prázdniny jsou tady

Děti si užijí zajisté dostatek her a dobrodružství. Rodičům a prarodičům ovšem přibudou starosti. Tábory se určitě o děti postarají. Jejich pořadatelé to letos mají v rámci pandemie koronaviru složitější. Přesto se dokázali vypořádat s uloženými hygienickými pokyny. Také děti byly rodiči i vedoucími táborů poučeny, jak se mají chovat.

Spousta dětí však zůstává doma a v tom případě musíme počítat s tím, že v dětských hlavičkách se mohou urodit nápady naprosto nečekané. Mnohdy si ani ve snu neumíme představit, co naše ratolesti vymyslí. Úrazy v době prázdnin bohužel stoupají. Výrazný nárůst zaznamenali lékaři v minulém roce. Také bilance automobilových nehod narůstá. A tak všichni, kdo v době letních volných měsíců pečujeme o děti, buďme opatrní. Zdraví je to nejcennější, co máme.

Věřím, že když jsme zvládli roli domácích učitelů v době pandemie, přežijeme bez úhony i prázdninová dobrodružství našich zlatíček. Koneckonců pobyt v přírodě na čerstvém vzduchu jim prospěje mnohem víc než koukání do počítače, u kterého tráví mnoho hodin.

I my si s nimi můžeme zavzpomínat na dětství a hry, které tehdy bavily nás. Mnohé z nich mohou zaujmout i dnes. Pokud nám to pracovní povinnosti umožní, určitě s dětmi prožijeme hezké dny, na které budeme rádi vzpomínat. Tak tedy krásné léto.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny