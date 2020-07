Lidé se o sport zajímají

Každý z nás má jiné zájmy. To se týká i sportu. Nejen hokej patří mezi oblíbenou sportovní disciplínu. Sportem ku zdraví, pojem, který bývá tolik proklamován, zvláště v období voleb je vděčným tématem. Podpora sportu všeho druhu musí stát však na reálných základech. Pokud je taková proklamace brána vážně, zaslouží pochvalu. Do sportu kšefty nepatří za žádných okolností. Sport by měl mimo jiné učit především děti a mládež k férovosti.

Každý z nás musí mít možnost volit takové sportovní zaměření, kterému se chce opravdu věnovat. Možná právě v té nejmenší obci roste budoucí olympionik. Je třeba dát podporu malým oddílům, které hledají každou korunu. Některé kluby se udržely při životě jen díky finančnímu přispění rodičů malých sportovců. Je však třeba přiznat, že ne každý bude prvoligovým sportovcem, natož hokejistou.

Národní sportovní agentura se ústy svého šéfa vyjádřila, že plánuje postavit 40 zimních stadionů. Poněkud megalomanské sdělení vyděsilo příslušné starosty, kde by tyto stadiony měly stát. Náklady na provoz těchto zařízení jsou enormní. Města ani obce, které se dnes po koronavirové pandemii potýkají s nedostatkem financí, jejich provoz nezvládnou.

Další otázkou je, zda dojde k plnému využití všech plánovaných 40 zimních stadionů. Někdy je méně více. A podporu si především zaslouží sport dětí a mládeže. I v té nejmenší obci se může objevit výrazný talent a nad tím je třeba se urychleně zamyslet. Možná by anketa mezi lidmi usnadnila rozhodování o tom, co je dnes v rámci sportu potřebnou investicí. Předpovědi ekonomů nevěstí nic pozitivního. Lidé potřebují práci a nemají příliš peněz na to, aby podporovali sport svých ratolestí. Při tom jakýkoli zájem o sportovní vyžití je nesmírně pozitivní právě pro mladou generaci.

Emil PERNICA, kandidát KSČM do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, zastupitel města Blansko