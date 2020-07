Ví to, a neřekne

V obci Police u Jemnice na Třebíčsku byla minulou sobotu zahájena další letní sezona expozice československých letců za druhé světové války, která přibližuje jejich účast v britském královském letectvu (RAF) i na východní frontě. Této akce se zúčastnil také předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), který je na Vysočině doma, protože působil jako hejtman tohoto kraje a před lety se také účastnil otevření zámku Police (v majetku obce) pro veřejnost.

Události tohoto druhu zpravidla provázejí slavnostní projevy, a tak i Vystrčil promluvil. Mluvil o všem možném, začal Miladou Horákovou, až přešel k našim letcům bojujícím proti nacistickému Německu v řadách RAF.

Protože mezi účastníky slavnosti byli také členové a příznivci Společnosti Ludvíka Svobody, zamrzelo, že tento spolek, nesoucí jméno národního hrdiny a vojáka dvou světových válek, nebyl vůbec zmíněn. O československých letcích, bojujících po boku Rudé armády a jejích Spojenců na východní frontě, neřekl nikdo nic, ani senátor Vystrčil.

Když si muzeem procházel, oslovila jsem jej a připomněla, že v polickém zámku se nachází také expozice československých letců východní fronty a je chybou je přehlížet, což jsem zvláště zdůraznila. Vystrčil reagoval pohotově. Ale ano – odpověděl – já to vím, že většinu Československa osvobozovala Rudá armáda a že spolu s ní bojovali i českoslovenští vojáci, včetně letců.

Přiznávám, že jsem v té chvíli byla trochu konsternována, jak se v názoru na dějiny druhé světové války shodujeme, že jsem neakcentovala to podstatné – proč to tedy pan předseda Vystrčil neříká také na veřejnosti a televizním, rozhlasovým a dalším novinářům?

Osmého května, na státní svátek Den vítězství, Vystrčil pokládal jako druhý nejvyšší ústavní činitel a představitel horní komory parlamentu věnec na vrchu Vítkově v Praze před Národním památníkem. Řekl tam, jak si každý může ověřit v archivu ČT24, že si připomínáme velké utrpení, které druhá světová válka přinesla, že z toho plyne pro nás poučení, aby se to příště již neopakovalo. Také, že je důležitou zprávou pro dnešní generace, že Pražané povstali proti fašistům a sami bojovali. »Dny, jaký je tento (8. květen), nás vedou k tomu, abychom se nad nějakými věcmi hlouběji zamysleli, že jsou i jiné hodnoty než hodnota ekonomického růstu... Považuji za důležité, abychom si připomínali události, které se před 75 lety staly, abychom si z nich dokázali vzít poučení a abychom nezapomínali, že to, co dneska máme, není samozřejmostí, že za tím jsou i lidské životy, které někteří obětovali.«

Všechno, co Vystrčil řekl, je pravda. Jen v jeho státnických výrocích nezaznělo, kdo Českou republiku, resp. Československo, v němž se i Vystrčil narodil, osvobodil od fašismu. Kdo položil lidské životy. Pan senátor zná ještě ze své školní docházky, že většinu území Československa osvobodila Rudá armáda s našimi vojáky a dalšími Spojenci a že západní Čechy osvobodila americká armáda. Tam, kde to má zejména připomenout, to neřekne.

Monika HOŘENÍ