Ilustrační FOTO - Pixabay

Antivirus zafungoval, ale malér se teprve blíží

Ministerstvo práce a sociálních věcí bilancovalo výsledky programu Antivirus, hlavního sociálního nástroje vlády během koronavirové krize. Podle ministryně Jany Maláčové (ČSSD) měl program obrovský úspěch. Zamezil podle ní půlmilionové nezaměstnanosti a zachránil každé čtvrté pracovní místo. V Praze každé třetí.

»Program Antivirus je nejlepší z vládních opatření. Slyšíme odevšad chválu,« komentovala výsledky programu Maláčová. Příspěvky na mzdy z programu získalo 56 527 firem. Stát dosud poskytl peníze na část náhrady či výdělku 708 000 pracovníků. Celkem zatím vyplatil 14 miliard korun. K 26. červnu evidovaly úřady práce podle údajů resortu 266 682 uchazečů o zaměstnání, což značí nezaměstnanost 3,64 procenta. Na konci února, před začátkem koronavirové nákazy, bylo nezaměstnaných 227 369 a nezaměstnanost byla na třech procentech. »To jsou velmi dobrá čísla,« shrnula Maláčová.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová našla pro ministerstvo práce slova chvály, ale vyslala i varování. »Musím uznat, že program Antivirus byl jedním z mála, který byl v krizi účinný ihned a dokázal pomoci firmám rychle. Je nepochybné, že zamezil propouštění. Ministerstvo zafungovalo, to je nutno říci. Na druhou stranu bych ještě nejásala. Jak na tom jsme, se podle mne dozvíme až v září, kdy se čeká největší náraz nezaměstnanosti,« řekla Haló novinám Aulická Jírovcová.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Problémy teprve začnou

Program pokrývá období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do konce srpna. V polovině prázdnin by vláda měla Antivirus vyhodnotit a dostat by měla také údaje o vývoji ekonomiky. Pak se má rozhodnout, zda v programu pokračovat. Podle Maláčové chce její resort program Antivirus určitě prodloužit. Vláda přitom uvažuje, že změní parametry tak, že nastolí klasický německý kurzarbeit, kdy stát nevyplácí peníze firmám, ale přímo lidem. »Pokračování programu Antivirus není nic proti ničemu, myslím, že s tím jak odbory, tak zaměstnavatelé počítají. Alespoň tak to vyplynulo z našeho jednání s odboráři na poslaneckém klubu,« uvedla Aulická Jírovcová. Jednání s odbory pro ni osobně bylo ovšem i varováním. »Cítili jsme, že odbory mají silné obavy. Říkali nám doslova: Problémy teprve začnou. Odboráři mají informace přímo z firem, takže vědí, co říkají. Proto stát nemůže rezignovat na úkol pomáhat. Jeho pomoc bude na podzim možná potřebnější než dnes,« je přesvědčena stínová ministryně, které nevadí ani případná systémová změna, tedy přechod na klasický německý kurzarbeit.

Vládne zmatek

Podle stínové ministryně KSČM by se ovšem ministerstvo nemělo spokojit jen s touto změnou. Mělo by celý systém pomoci zpřehlednit. »Pomoc je bohužel značně nepřehledná a řada občanů se ve změti opatření a nařízení neorientuje. My poslanci se s tím setkáváme dnes a denně, každý den odpovídáme občanům na dotazy, co mohou, na co mají nárok, kde pomoc hledat. Navíc mám obavu, že projdou-li ve Sněmovně opatření, která tam vláda chce protlačit v příštím týdnu, ten chaos se ještě zvětší. Odnesou to bohužel úředníci v první linii,« posteskla si Aulická Jírovcová. »Výtka zmatečnosti přitom bohužel nemíří jen na ministerstvo práce a sociálních věcí, ale i na resorty průmyslu a financí,« dodala.

Program Antivirus, který má bránit propouštění, zahájilo ministerstvo práce 6. dubna. Vyplácejí se z něj dva druhy příspěvků. Podnik může získat 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě či z uzavřených provozů do 39 000 superhrubé mzdy, tedy podporu A. Při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky je to 60 procent náhrady do 29 000 korun superhrubé mzdy, což je příspěvek B. Zaměstnavatelé nejdřív podávali žádost, po které s nimi úřad práce uzavíral dohodu. Poté, co ji podnik dostal a vyplatil celé náhrady, výdělky a odvody, poslal úředníkům vyúčtování. Po jeho vyřízení stát dorovnal stanovený podíl. V dalším měsíci pak firmy posílají už jen vyúčtování, o podporu znovu nežádají.

(ste)