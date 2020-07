Ilustrační FOTO - Pixabay

Jednání v Berlíně, nespokojená Ankara

Za rozhodnutím Evropské unie nezařadit Turecko na seznam zemí, jejichž občané mohou od středy opět cestovat do většiny unijních států, jsou politické motivy. Na návštěvě Berlína to řekl šéf turecké diplomacie Mevlüt Çavuşoglu. Ministr rovněž kritizoval Francii kvůli sporu o incident u libyjského pobřeží. Paříž vyzval, aby se Ankaře omluvila, informovala agentura AFP.

Evropská unie v úterý vydala seznam čtrnácti zemí, jejichž občané mohou opět cestovat do unijních států. Jsou mezi nimi například Austrálie, Kanada, Japonsko, Korea, Srbsko či Černá Hora. Podmínečně je na seznamu jako patnáctá i Čína, která musí nejprve povolit vstup občanů EU na své území. USA, Rusko či Turecko na seznamu nejsou. Řada unijních členů včetně České republiky si ovšem vytvořila vlastní seznam s nižším počtem zemí, které považují za bezpečné.

Podle tvrzení Çavuşoglua se na unijním seznamu objevila řada zemí, kde je koronavirová situace mnohem horší než v Turecku. »Z toho je vidět, že rozhodovaly politické motivy,« uvedl. Evropskou unii vyzval, aby se při rozhodování řídila »objektivními kritérii«. Šéf turecké diplomacie kritizoval na setkání s německým protějškem Heikem Maasem také to, že Berlín před cestami do Turecka vydal varování. To má platit až do 31. srpna. »Naši němečtí přátelé chtějí na dovolenou do Turecka,« řekl Çavuşoglu.

Šéf turecké diplomacie se vyjádřil i k napětí mezi jeho zemí a Francií. Paříž ve středu přerušila svou účast v námořní misi NATO u libyjského pobřeží a uvedla, že je to kvůli dřívějším střetu s tureckými plavidly. Francie Turecku rovněž vyčítá, že porušilo zbrojní embargo OSN vůči Libyi a že maří šance na mír v zemi. Turecký ministr však Paříž vyzval, aby se omluvila za to, jak námořní incident z 10. června popsala. Francie uvádí, že plavidlo, které chtěla její fregata v rámci mise NATO u libyjských břehů zkontrolovat kvůli podezření z nedovoleného převážení zbraní, doprovázely tři turecké bitevní lodě. Po konfrontaci s nimi se francouzské plavidlo stáhlo. »Francie neřekla Evropské unii a NATO pravdu,« reagoval turecký ministr. »Tvrzení, že naše lodě měly na mušce francouzské plavidlo, nejsou pravdivá,« řekl.

