Stravenkový paušál: past na zaměstnance?

Od příštího roku by měl být zaveden jako alternativa ke stravenkám tzv. stravenkový paušál. Počítá s tím daňový balíček pro rok 2021, který schválila vláda, a který míří do Sněmovny. Komunistům se však opatření nelíbí.

Stravenkový paušál ministerstvo navrhuje zavést jako alternativu ke stravenkám a podnikovému stravování. Daňové zvýhodnění paušálu by podle úřadu mělo zůstat stejné jako u stravenek. Zaměstnanci by částku měli dostávat vyúčtovanou samostatně, protože by neměla na rozdíl od mzdy podléhat povinným odvodům a daním. »Stravenky nerušíme. Pouze nabídneme zaměstnavatelům jednodušší a levnější alternativu, díky které si budou moct příspěvek na stravování dovolit i malé firmy nebo živnostníci s jedním nebo se dvěma zaměstnanci,« uvedla po schválení na vládě ministryně financí Alena Schillerová (ANO)

Zavedení paušálu podporují Asociace hotelů a restaurací, Asociace českého tradičního obchodu i většina členů Hospodářské komory. Tato sdružení většinou tlačila na úplné zrušení stravenek, Schillerová podle svých slov zvolila kompromis.

Stínový ministr spravedlnosti za KSČM a předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska Stanislav Grospič to však jako velké vítězství pro zaměstnance nevidí. Paušál je podle něj nebezpečný průlom. »Z pohledu Komunistické strany Čech a Moravy a levicových odborů, ale i Světové odborové federace jde o jednu z celkových strategií nadnárodních korporací vyvíjejících se k neustálému omezení práv a desetiletí vybojovaných dílčích pracovních i ostatních sociálně ekonomických podmínek pracujících,« uvedl Grospič.

Pro většinu pracujících i zaměstnanců mají klasické stravenky svůj význam, je přesvědčen Grospič. »Většina zaměstnanců v roztočených kolech inflace základního spotřebního zboží, jmenovitě potravin, však sáhne po paušálu v naději, že trochu vylepší rodinný rozpočet,« obává se poslanec KSČM, podle něhož je paušál kvůli tomu tak trochu past na zaměstnance.

Argumentem ministryně Schillerové je, že po změně stávajícího systému volají provozovatelé hospod. Ty nyní platí na úkor své marže vysoké provize běžně ve výši 5 až 7 procent stravenkářským společnostem. Tento argument ale Grospič odmítá. »Tržby stravovacím zařízením onen paušál nezvedne. Spíš požene řadu zaměstnanců shánět levnější, často méně kvalitní potraviny. To ale není správné,« řekl Grospič

Grospičovi se nelíbí kombinace tohoto opatření s jiným vládním krokem, tedy zavedení tzv. sdíleného pracovního místa. »Nárok na příspěvek na stravování od zaměstnavatele má ten, kdo odpracuje minimálně šest hodin osmihodinové pracovní doby. Tedy tento příspěvek se nevztahuje na kratší pracovní úvazky, dohody o provedení práce či dohody o provedení pracovní činnosti. Dovolím si podotknou, že ti, u kterých se bude snažit zaměstnavatel uplatnit nově zaváděné tzv. sdílené pracovní místo s kratším pracovním úvazkem, rovněž z tohoto systému vypadnou,« řekl Grospič.

Paušál podle Grospiče může poškodit i řadu gastronomických zařízení, nejen zaměstnance. »Navrhovaná změna není zdaleka jednoznačně přijímána u firem velkou měrou závislých právě na stravenkových poukázkách, či klasických stravenkách,« upozornil Grospič.

A skutečně, stravenkový paušál připraví státní rozpočet podle Asociace provozovatelů poukázkových systémů o deset až 20 miliard korun. Restaurace, jídelny a kantýny ztratí až 35 miliard korun. Paušál navíc ohrozí až 29 000 pracovních míst, tvrdí předseda Asociace provozovatelů poukázkových systémů Miroslav Sedlák. Samo ministerstvo financí tvrdí, že opatření připraví veřejné finance jen asi o 2,3 miliardy korun.

Kromě finančních ztrát a ohrožení pracovních míst může stravenkový paušál podle Sedláka vést ke zdražení jídel v restauracích, očekávat lze i tlak na postupné uzavírání podnikových kantýn. »Pevně věříme, že poslanci tento vládní návrh odmítnou,« uvedl Sedlák.

Zavedení stravenkového paušálu po jeho představení kritizovaly také odbory. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) upozornila, že paušál povede k omezení stravování v zaměstnání, což bude mít dopad na gastronomické provozy, zvláště ale na zdravotní stav lidí. Mluvčí ČMKOS Jana Kašparová také upozorňovala, že někteří zaměstnavatelé se budou snažit do paušálu převést část mezd, aby ušetřili na platbách za sociální a zdravotní pojištění.

Ředitel společnosti Benefit Management Václav Kurel upozornil, že stravenkový paušál odvede miliardy utracené v restauracích do maloobchodu, který je na tom nyní ale mnohem lépe než gastronomický sektor. Podobně se vyjádřilo i Sdružení pro zaměstnanecké stravování, podle kterého stravovací sektor přišel nečekaně kvůli koronaviru o výpadek téměř 25 miliard korun.

Stravenky jsou nejrozšířenějším firemním benefitem. Firmy si mohou odečíst 55 procent hodnoty poukázky z daňového základu.

