Koronakrize a její následky

Vcelku se dá předpokládat, že pandemie koronaviru nás zcela neopustí. Doufejme, že to už nebude v takové míře jako v jejím počátku. Díky ataku této naprosto nečekané nemoci se zastavil chod ekonomiky a dopad tohoto stavu bude evidentně dlouhodobý.

Stát se snaží maximálně pomoci, a to jak lidem, tak i firmám. Přes veškeré ujišťování dochází k nárůstu propouštění zaměstnanců. Úřady práce jsou zahlceny lidmi hledajícími práci. Končí restaurace, hospody, zvedá se nezaměstnanost v cestovním ruchu. Lidé se bojí o to, jak zajistí své rodiny. Stav je alarmující.

Jedna ze společností, která žádá vládu o pomoc, je Smartwings. Letecká společnost uváděla, že když stát pomůže, nebude propouštět. Jenže stav se změnil. Jak dnes uvádějí některé zdroje, chystá se propustit šest set zaměstnanců, což je pro nás špatná zpráva. Lidé jen stěží budou hledat pracovní uplatnění. Vláda v rámci pomoci této společnosti by měla mít na zřeteli i lidi, o ně jde přece v první řadě. Byznys je byznys, ale nesmí být bezohledný k občanům.

Komunistická strana Čech a Moravy se vždy zasazovala a zasazuje o důstojný život lidí. Ztráta zaměstnání je to nejhorší, co by nás teď mohlo potkat. Bohužel čísla nezaměstnanosti narůstají a tento stav je nutné urychleně řešit. Jak je vidět, sliby někdy mají jepičí život. Mnozí si řeknou »slibem neurazíš«, jenže realita bývá o to větším zklamáním. Nad řešením tohoto stavu se musíme zamyslet všichni.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM