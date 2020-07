Jsme připraveni jednat o převzetí rychlíků

V posledních dnech ministerstvo dopravy (MD) přišlo ve své chystané Koncepci veřejné dopravy s nápadem, že provoz regionální železniční dopravy by měl být opět objednáván a placen přímo státem, nikoliv jednotlivými kraji, jak je tomu již od roku 2005.

Jako častý argument pro přenesení objednávky na stát se uvádí, že jednotlivé kraje, když rozhodují o provozu vlaků samy, tak se třeba mezi sebou nedokážou dohodnout na funkčním propojení a dobrých návaznostech. Ano, takové případy v Česku máme, a to třeba i na hlavních tratích.

Ale také máme dobré příklady, jako v našem Ústeckém kraji, kde nejen že to funguje, ale podílíme se přímo i na objednávce několika rychlíků, a to i se sousedními kraji. Jedná se konkrétně o rychlík Most – Plzeň, kde společně s Plzeňským krajem doobjednáváme několik spojů. Další spolupráce, kde se ukazuje, jak kraje dovedou spolupracovat, je společná objednávka s Libereckým krajem na rychlíku z Liberce do Ústí nad Labem a nesmím zapomenout na společnou objednávku MD, Libereckého a Ústeckého kraje u rychlíku na trase Praha – Liberec - Česká Lípa - Varnsdorf.

Objektivně tedy musím připomenout, že od roku 2005, kdy stát »hodil« regionální dopravu na kraje a ty musely bez jakýchkoliv zkušeností ze dne na den dopravu začít organizovat, tak nejen, že jsme to zvládli, ale ještě v mnoha případech suplujeme MD a přiobjednáváme spoje nebo objednáváme mezikrajské rychlíky, protože ty objednávané od MD prostě nestačí.

Dalším častým argumentem pro přenesení objednávky na stát je údajná snaha některých krajů upřednostňovat své vlastní integrované jízdenky, které navíc bývají leckdy výhodnější než například tarif ČD. Jenže co si budeme povídat, i zde jasně zaspalo MD, kdy už řadu let slibuje neomezenou /mezikrajskou/ celostátní jízdenku a dodnes tato jízdenka není.

Pokud chce MD převzít pod sebe dopravu, tak se může nejdříve podívat, jak to funguje jinde. Například takový model funguje na Slovensku. Má ale mnoho úskalí a dá se říci, že vlaková regionální doprava v režii státu nefunguje a zásadně se zhoršuje. Zkušenosti ze Slovenska hovoří spíše proti centrální objednávce vlaků ministerstvem dopravy, protože by jednotlivé kraje neměly žádnou možnost ovlivnit rozhodnutí ministerstva.

Obava, že po převzetí objednávek vlaků centrálně ze strany MD by mohlo dojít k velkým škrtům na železnici, je zcela logická. Rovněž je pravděpodobná i možnost, že případné škrty by byly protlačeny silou, proti vůli místních obyvatel a regionálních politiků.

Kraje by měly velký problém smysluplně organizovat návaznosti mezi vlaky a autobusy, pokud by se ministerstvo dopravy rozhodlo od stolu změnit jízdní řád na té či oné trati.

U nás v Ústeckém kraji jsme dostali vlakovou dopravu do poměrně funkčního integrovaného systému Doprava Ústeckého kraje. Dokonce od roku 2015 objednáváme turistické vlakové linky na osmi tratích. Dále se přímo se soudními kraji podílíme na objednávce tří rychlíkových linek. I přes některé problémy se snažíme, aby na sebe vlakové, autobusové a MHD spoje navazovaly, a nyní, když to funguje, tak nám to rozhodnutím z Prahy od stolu zlikvidují? S tím zásadně nemohu souhlasit a věřím, že tato zpráva vypuštěná MD byla jen jakýmsi lakmusovým papírkem, aby v Praze zjistili, s jakým se to setká ohlasem.

Naopak bych navrhl jiné řešení. Myslím, že jsme schopni se s ostatními kraji domluvit na tom, že budeme objednávat rychlíky. Argumenty jsem k tomu již uvedl, a navíc, když vezmu v potaz, kolik linek vlaků objednává ministerstvo dopravy a kolik kraje, tak kraje vlakových linek objednávají několikanásobně více, a nějaké navíc s přehledem zvládneme. Stačí, aby nám stát předal finance v příslušném objemu a ty stávající, které nám ročně posílá na základě uzavřené smlouvy o dofinancování, dal krajům do budoucna třeba cestou rozpočtového určení daní – ať se stále nedohadujeme, že stát krajům něco doplácí nad rámec zákona. Ono to je totiž o tom, jak správně či špatně bylo rozpočtové určení daní kdysi nastaveno…

Jaroslav KOMÍNEK, náměstek hejtmana Ústeckého kraje (KSČM)