Dva různé pohledy

Jen hodiny nás dělí od dvou státních svátků – jeden je spojen s Janem Husem, tedy s jeho upálením v Kostnici, druhý se slovanskými věro- i písmozvěsty Konstantinem (Cyrilem) a Metodějem. Spojuje je mnohé přesto, že katolická církev jednoho vynechává a data spojená s druhými dvěma uctí opět velkolepou náboženskou poutí na jihomoravském Velehradě.

To první výročí vlastně už katolická církev oslavila. Její příznivci postavili totiž jako protiváhu právě k Husovi na Staroměstském náměstí v Praze s malým předstihem repliku Mariánského sloupu. Aby bylo jasné, že jde především o její dílo (zahalené finančním a dalším tajemstvím). Kardinál dominikánec Duka před právě varovně vztyčeným prstem, tedy zmíněným sloupem, směrem k Husovi a českému národu, se za účasti televizních kamer vlastně přihlásil ke gestu vítězných Habsburků a katolické církve v době po Vestfálském míru. Tedy k netoleranci a porobě českého národa. A monument Husa? Ten snad mělo nechat pražské zastupitelstvo zakrýt, aby nevadil potomkům těch, co nechali o kousek dál popravit 27 českých pánů a kteří se tu při »odhalení« a »svěcení« sešli.

Hus byl katolickým klérem odsouzen k potupné a hrůzné smrti. A Konstantin a Metoděj? Museli se jít do Říma zpovídat z proticírkevních činů. Konstantin tu cestu nevydržel a jako Cyril zemřel v jednom římském klášteře. Metoděj byl na cestě domů preláty zadržen a řadu měsíců vězněn za velmi těžkých ponižujících podmínek. Stejně jako Hus. Církev totiž byla nemilosrdná vůči těm, kteří se »provinili«, tedy »nedrželi basu«. A později, po jeho smrti, byli ze země vyhnáni jeho žáci a stoupenci. Církev neodpouštěla.

Ostatně stojí za to si připomenout, že i na Velehradě při cyrilometodějské pouti bude jistě hlavní postavou kardinál Duka, jenž se dobrovolně kdysi přihlásil k dominikánskému řádu, tedy k tomu řádu, který měl dbát o čistotu víry a z nějž většinou byli vybírání hlavní inkvizitoři, kteří poslali v průběhu staletí mnoho nevinných lidí na mučidla a na smrt.

Mistr Jan byl nebezpečný tím, že chtěl nejen hlásat pravdu, ale i pravdu bránit. Byl vzorem tisícům věřících. Proto byl nebezpečný. Proto ho bylo nutné odstranit. Metoděj s Konstantinem byli zase nebezpeční tím, že přinesli do země nové písmo a Bibli vykládali srozumitelným jazykem. To bylo pro církev nebezpečné. Když byl později slovanský jazyk zcela nahrazen latinským a byli odstraněni i pokračovatelé Metodějovi, mohlo jejich poslání získat jen náboženský charakter. Už nebyli nebezpeční. Proto se mohli stát svatými, a nejen to, dokonce patrony Moravy a Evropy. Tím vlastně bylo poníženo slovanství, které bylo kromě víry tou hlavní náplní jejich mise.

Dnes si tedy budeme připomínat dvě výročí. Jedno nebylo možné ukrást. To Husovo. To druhé si katolická církev přivlastnila, ač na to neměla pro své jednání vůči Metodějovi a jeho následovníkům žádné právo.

Václav ORT, místopředseda ÚV KSČM