Měřme jedním metrem

S blížícími se volbami jednotlivé politické subjekty aktivizují činnost. Někteří pilují volební programy a jiní se snaží v této politické soutěži zdiskreditovat protikandidáty. Své zkušenosti, a to velmi bohaté, s tím má premiér Andrej Babiš. Ale ani naše strana se nevyhne útokům těch, kteří si nevědí rady kudy kam. Nemají sice lidem co nabídnout, ale používají prostředky, které nejsou zrovna fér. V poslední době je to například vzpomínka na Miladu Horákovou, přičemž pánové a dámy zapomněli na to, že 1. místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip a zesnulý komunistický europoslanec Miloslav Ransdorf přispěli na její pomník.

Stejně tak by se zajisté v historii našly momenty, na které bychom rádi zapomněli. Katolická církev by dnes zajisté neupálila mistra Jana Husa. Proto ponechme starost o historii a její výklad těm, kterým náleží, a to jsou historici.

V současné době je třeba napravit následky pandemie koronaviru, omezit co nejvíce jeho současné šíření a postarat se, aby nezaměstnanost v krajích prudce nenarůstala. A to je, mám za to, úkol, na kterém by se měli podílet všechny politické strany a hnutí, ale i ti, kteří o vstup do politiky usilují.

Emil PERNICA, kandidát KSČM do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a zastupitel města Blansko