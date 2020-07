Černoch

Jo, zažíváme zajímavou a podle mne docela drsnou dobu. A kupodivu tím nemyslím to, že nám tu poletuje jakýsi vir, jehož rozhodně nechci zlehčovat, ale je tu očividně ještě jeden horší.

S BLM… aneb Black Lives Matter (Na životech černochů záleží), tedy nemám problém, samozřejmě že na nich záleží, jenže důležité je zmínit, že nejen na nich! Přece na každém životě by mělo záležet, ne? Jenže to už prý zní rasisticky, alespoň tedy v Americe – a i u nás jsou individua, která by líbala nohy černochům jenom proto, že se narodili… (Dokonce jednoho takového znám, a podle mě to nedělá jenom proto, že tu černoši prakticky nejsou a on se vzhledem ke své tloušťce ani už nejspíš ohnout nedokáže).

Nenechte se mýlit, rasismem opravdu netrpím. Přítel mojí nejlepší kamarádky je mimochodem černoch, který se ale narodil v České republice. Ptal jsem se ho, jak a kdy a jestli se u nás setkal s rasismem. Prý tak nějak ani ne, lidé byli vždy spíše zvědaví, co tu dělá plynně česky mluvící černoch. Mimochodem, všichni, včetně mé kamarádky, mu říkají »černoch«, byť má naprosto klasické české jméno, a jeho to rozhodně neuráží - prostě je v 50tisícovém městě jedinej černej, tak si vysloužil tuto přezdívku.

Je to prostě o přístupu. Někteří bourají sochy, někteří se snaží něco budovat – a tím myslím především vztahy a porozumění. Jen tak na okraj, víte, co mají Hřib, pražská kavárna a BLM společného s Talibanem? Ničí sochy…

Ano, rasismus skutečně existuje a rozhodně by člověk neměl soudit někoho jen podle barvy pleti. Jenže dnes je očividně největším nepřítelem poctivý, ženatý, pracující bílý muž, který platí daně. Není to náhodou rasismus naruby?

Jak řekl jeden z mých nejoblíbenějších, navíc »černých« herců, Morgan Freeman: »Rasismus přestane existovat, až se o něm přestane mluvit!« Pod to se klidně podepíšu…

Tomáš CINKA