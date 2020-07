Ilustrační FOTO - Pixabay

Bude se na důchod pracovat kratší dobu?

O možnosti zkrácení povinné odpracované doby pro získání starobní penze včera jednala důchodová komise.

Lidé by mohli důchod z veřejného systému dostat ne po 35 letech práce a placení odvodů, ale po kratším čase. Podle toho by se jim ale také částka mohla snížit, řekla po jednání komise její předsedkyně Danuše Nerudová. »Dále se rozpracují varianty změkčování podmínek. Existuje celá řada variant... Dnes jsme z pera ministerstva práce diskutovali návrh změkčení podmínek doby pojištění a případného přiznávání a krácení nároku na důchod,« uvedla Nerudová.

Zkrácení povinné doby důchodového pojištění je jednou ze změn, které Česku radí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Resorty práce a financí si od ní nechaly vypracovat analýzu důchodového systému. Nyní k ní podávají připomínky, výsledná studie by měla dorazit na podzim.

Podle propočtů by mohlo v Česku přibývat lidí, kteří povinnost odpracovat 35 let nesplní a starobní penzi nezískají. »Dnes ze 100 000 přiznaných důchodů ročně zhruba 5000 seniorů a seniorek na starobní důchod nedosáhne. Obavy existují,« uvedla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Podrobnosti k dalším výsledkům analýzy OECD, o nichž komise debatovala, nechtěla Nerudová zatím přiblížit. »Vypadá to, že se komise ubírala dobrou cestou, protože v základních obrysech jsou věci, že by reforma (penzí) měla způsobit, že systém bude srozumitelný a jednodušší, že by měly být zapojovány obecné daně,« uvedla šéfka komise.

OECD už v minulosti Česku několikrát doporučila důchodový systém upravit. Radila třeba v budoucnu dál odsouvat věk nástupu do penze podle prodlužování života. Důchodová věková hranice se v Česku zvedá každý rok, a to obvykle o dva měsíce u mužů a o čtyři měsíce u žen. V 65 letech budou muži i ženy odcházet zhruba po roce 2036. Další pomalé odsouvání věku, které by se týkalo dnešních třicátníků či dvacátníků, vláda loni odmítla. Jednat by o tom měl příští kabinet znovu v roce 2024.

(ng)