Ilustrační FOTO - Pixabay

Do Slovinska jen s testem na COVID-19

Češi se od půlnoci budou muset při cestě do Slovinska prokazovat potvrzením o zaplaceném ubytování a také negativním testem na COVID-19, který bude starý nanejvýš 36 hodin.

Průjezd zemí, přes kterou řada českých občanů cestuje do Chorvatska, bude nadále možný bez omezení, řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Slovinsko vyřadilo Česko, Chorvatsko a Francii ze zemí s nízkým rizikem nákazy koronavirem. Petříček má ale od slovinské strany příslib, že až počet nově nakažených v Česku klesne pod deset na 100 000 obyvatel, vrátí se ČR na seznam bezpečných zemí.

»Pro naše občany, kteří se nacházejí již na území Slovinska, se nic nemění. Mohou dovolenou bez komplikací dokončit a vrátit se bez komplikací do České republiky,« řekl Petříček. Češi, kteří do Slovinska dorazí, se ale budou muset prokazovat negativním testem na koronavirus, bez něj jim bude nařízena 14denní karanténa. Česká diplomacie to vnímá jako zásadní komplikaci a chce se slovinskou stranou řešit, zda by pro Čechy bylo možné absolvovat test až na slovinském území.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Ministerstvu zahraničí se podařilo se Slovinskem vyjednat, že při průjezdu Slovinskem na dovolenou v Chorvatsku nebudou muset Češi negativní test na koronavirus předkládat. Petříček ale upozornil, že cestu mohou zkomplikovat policejní kontroly, dopravní komplikace mohou vzniknout i na slovinsko-chorvatské hranici. Českým turistům doporučil, aby v případě cesty přes Slovinsko uskutečnili přejezd co nejrychleji.

Petříček také zdůraznil, že česká epidemiologická opatření vůči Slovinsku se nemění. Češi se tak nadále budou moci ze země vracet bez omezení, stejně jako Slovinci budou moci bez omezení cestovat do ČR.

O epidemiologické situaci v Česku bude se slovinskou stranou nadále komunikovat velvyslanectví v Lublani, ministerstvo zahraničí i premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr zahraničí uvedl, že nemá žádné signály o tom, že by se další evropské státy chystaly vyřadit Česko ze seznamu bezpečných zemí. Podotkl ale, že před rozhodnutím slovinské vlády podobné signály nebyly ani z Lublaně.

(ng)