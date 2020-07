Ilustrační FOTO - Haló noviny

Návrhy KSČM mají šanci na schválení Sněmovnou

Sněmovna schválí ve vládní rozpočtové novele z poslaneckých úprav zřejmě jen návrhy KSČM na přesuny 2,3 miliardy korun.

V souladu se stanovisky ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) to plénu doporučil rozpočtový výbor. K ostatním pozměňovacím návrhům opozice, ale i koaliční sociální demokracie se výbor postavil záporně.

Vládní rozpočtová předloha zvyšuje letošní schodek na půl bilionu korun. Sněmovna by ji měla schvalovat ve středu.

Komunisté chtějí dát návrhem svého poslance Jiřího Dolejše z rozpočtové rezervy 1,75 miliardy korun na odměny zdravotníků v nemocnicích a v sociálních službách, 200 milionů na odměny zaměstnanců zejména dětských domovů a 50 milionů korun na odměny sociálních pracovníků v obcích. Navrhli také přidat z rezervy 300 milionů korun regionálnímu školství na pořízení digitálních učebních pomůcek a posílení takzvané zážitkové pedagogiky.

Ilustrační FOTO - Pixabay

K rozpočtové novele poslanci podali více než 20 návrhů úprav v celkovém objemu asi 165 miliard korun. Schillerová řekla, že kdyby uskutečnila všechny návrhy opozice k návrhům zákonů reagujících na koronavirovou krizi, stálo by to 723 miliard korun. Uvedla také, že pokud by byl ohrožen i schodek 500 miliard, nenechá ho padat volným pádem a je připravena zaměřit se na nespotřebované výdaje z předchozích let a na vázání výdajů.

Rozpočtový výbor už dříve podpořil návrh premiéra Andreje Babiše (ANO), který snižuje vládní rozpočtovou rezervu o zhruba 100 miliard korun. Peníze přesouvá přímo do vybraných rozpočtových kapitol na konkrétní výdaje. Rovněž tuto úpravu by mělo plénum schválit.

(ng)