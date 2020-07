Uspět ve volbách znamená vědět koho a jak oslovit

Kam utekli voliči radikální levice? Jak znovu získat jejich podporu? Jaké jsou priority komunikace s různými sociálními skupinami? Jací politici by je mohli oslovit? Tato a další související témata probrali účastníci besedy, kterou v Praze připravil Institut české levice, z. ú.

Beseda byla zahájena dvěma přednáškami, z nichž jedna byla více politická, druhá více vědecká. Opírala se o studii voličských sociálních skupin, které by mohly volit autentickou levici, od politika, sociologa a tajemníka Institutu Jana Klána.

Host besedy, filozof a sociální vědec Marek Hrubec, v úvodu řekl, že 25 let od převratu trvala v České republice až překvapivě stabilní a ideologicky vyprofilovaná politická situace, což skončilo předminulými volbami do Sněmovny, neboť polovina poslanců a poslankyň reprezentuje nové politické subjekty. Důvodem je skepse občanů k výkonu tradičních stran za uplynulé dekády. Voliči levice částečně přešli k podpoře hnutí ANO, SPD a Pirátů. Hrubec vysvětlil, že je třeba nejprve rozlišit zmíněné různé voličské sociální skupiny levice a pochopit jejich potřeby a důvody jejich volebního chování.

Tyto různé sociální skupiny vyžadují, aby byly také osloveny různými druhy politiků. Různorodost politiků v jedné straně proto není v současné době negativem, není třeba ji eliminovat, či dokonce jejich představitele vylučovat. Naopak je možné tuto různorodost vnímat jako pozitivum pro získání různých skupin voličů, objasnil Hrubec. To dnes platí pro více stran.

»V současné době neexistuje jen jedna homogenní skupina našich členů, příznivců a voličů, už se nemůžeme jako v 19. století spoléhat jen na oslovení proletariátu. Je celá řada voličských skupin, které je třeba oslovit,« navázal komunistický sociolog a analytik Klán, který poukázal například i na to, že radikální levice se v posledním období začala zabývat tématy, jako je ochrana menšin a jejich práv, přitom to zásadní, co ji profiluje, je ochrana pracujících a právě na to musí být napřeno její politické úsilí. Zároveň je třeba dalšími tématy oslovit další sociální skupiny levice.

Cílem je demokratický socialismus

Lídr hnutí ANO je velkou sociální skupinou vnímán jako sociální kapitalista, který slíbí to, co se všeobecně očekává od levice. Tato skupina chce výkonnost a sociální jistoty, tedy efektivitu a zvýšení životní úrovně, což právě Andrej Babiš nabízí. Babišův nástup byl umožněn v důsledku celkového zklamání občanů z polistopadové politické scény, a to jak z tradičních stran, tak z projektů »na jedno použití« typu Věci veřejné. »Tento stav už ukazoval na fakt, že lidé jsou znechuceni klasickým politikařením, korupční politikou a neprofesionalitou. To nahrálo právě Babišovi, který začal hlásat, že není politik, nýbrž profesionální úspěšný podnikatel,« osvětlil Klán.

Babišovi také svědčí, že nepolitikaří, občanům se líbí, že se nebojí řešit různé situace obratně, že je vytrvalý, a dokonce se nebojí říci, že je proti systému, což lidé zklamaní 30 lety polistopadového vývoje chtějí slyšet. »Radikální levice zklamala tím, že přestala připomínat, že je proti současnému systému, ve své podstatě se stala jeho součástí,« domnívá se Klán. Pokud chce radikální levice oslovit tuto sociální skupinu, musí voliče přesvědčit, že umí stát řídit profesionálně, a to navíc na základě demokratického socialismu, v němž by občané měli hlavní slovo. Přitom není vhodné se uchylovat k užití ideologických klišé.

Žijeme v digitální době

Další sociální skupina levice přešla k České pirátské straně, která ale zároveň oslovuje i občany ve středu a na pravici. »Kdo chce získat voliče Pirátů, musí se pohroužit do témat internetu a sociálních sítí,« podotkl k prostředí, v němž se pohybují voliči této strany, jež se profiluje jako rebelská a pro mladé. Působí dojmem, že chce volnost, užívání si života bez zábran, volné stahování na internetu, volný prodej měkkých drog, mnohdy i anarchii, tím vším konvenuje právě mladé generaci a prvovoličům, vysvětlil. Do jisté míry Piráti tímto programem stahují voliče tradičních levicových stran. Radikální levice by si měla v něčem z Pirátů vzít příklad a přeformulovat tato témata levicově, i ona by měla prosazovat volnost internetu, ale se zaměřením na sociální otázky a za určitých pravidel - například, že se na síti nebude šířit rasismus, nenávistné komentáře atd. Žijeme v digitální době, která je propojena, a své životy žijeme nejen offline, ale také online.

Řešit současné problémy

Radikalismus není extremismus, vysvětlil Hrubec toto často v mainstreamu přetrvávající ztotožňující klišé s tím, že radikální znamená jít ke kořenu věci, k podstatě problému, zatímco extrém znamená jen krajnost, často mediálně povrchní.

Klán uvedl, že levicové kroky současné vlády pod vedením hnutí ANO jsou vyvolány právě tím, že je v koalici s ČSSD za tolerance KSČM, tedy pod tlakem levice, včetně radikálních požadavků. »Když se změní podmínky, bude ANO pracovat napravo,« zdůraznil. Mnozí voliči ANO jsou deideologizováni. Prvotním úkolem radikální levice musí být řešení současných hlavních problémů různých sociálních skupin levicových a potenciálně levicových občanů. Důležitou součástí demokratické společnosti musí být i demokratická kontrola vlády.

