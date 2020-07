Sušená spirulina. Nejlepší ovšem je spirulina čerstvá, taková řasa je nejvíc ceněná. Ale tu produkuje jen jedna firma na světě. FOTO - Pixabay

Budeme si libovat nad spirulinou? Místo masa

Na jedné střeše v thajském hlavním městě Bangkoku se desítky barelů naplněných zelenou tekutinou vyhřívají na slunci. Je v nich řasa spirulina, podle jejích vyznavačů alternativní zdroj proteinů.

Třikrát týdně sklízí Patsakón Tchavičukón lepkavou hmotu jasně zelené barvy. »Řasa roste velmi rychle, většinou za 24 hodin zdvojnásobí svůj objem,« vysvětluje tento zaměstnanec firmy EnerGaia, která využívá střechy několika budov v thajské metropoli pro pěstování své kultury. »Je velmi výživná, je to významný zdroj proteinů. Srovnáte-li ji s masem, roste kilogram hovězího šest měsíců, zatímco stejné množství proteinů v podobě řasy vypěstujeme za týden. Je to tedy velký přínos pro potravinovou bezpečnost,« zdůrazňuje podle agentury AFP.

Ve výživě už několik století

Spirulina, kterou někteří experti na výživu označují za superpotravinu, má ve světě stále více stoupenců. Její historie v lidské výživě je však stará několik století, uvádí Rosa Rolleová z Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) v Bangkoku. »Roste v jezeře Texcoco v Mexiku. Jídávali ji staří Inkové,« připomíná. Vyskytuje se i v zemích kolem Čadského jezera na africkém kontinentě. »Je to zdroj proteinů pro mnoho lidí ve světě,« dodává.

Konzumace spiruliny však může vyvolat zdravotní problémy u osob trpících dnou, protože vede k produkci kyseliny močové, upozorňuje Rolleová a připomíná, že před jejím užíváním je třeba informovat se o případných vedlejších účincích. »Zdraví lidé by neměli mít žádné problémy.«

Vrchol mrakodrapu, ideální místo

V Bangkoku jsou volné prostory na vrcholku četných mrakodrapů ideálním místem pro pěstování této řasy, která miluje světlo a stabilní tropickou teplotu. Díky fotosyntéze spirulina rovněž pomáhá v boji proti zvýšeným koncentracím oxidu uhličitého, prohlašují její vyznavači. A tento způsob pěstování ve městě umožňuje dodávku spotřebitelům během několika hodin. Poté, co je sklizena, putuje řasa do laboratoře, kde je vyprána a osušena. Pak se musí ručně napěchovat do lahví, protože žádný přístroj dosud není schopen pracovat s lepkavou a nepoddajnou substancí.

»Již jsme udělali hodně pokusů a chyb,« konstatuje Derek Blitz, technologický ředitel u firmy EnerGaia. V tomto podniku se malé výhonky řas pěstují ve zkumavkách nejrůznějších rozměrů. Na střeše se testují barely různých forem, aby se zjistilo, jak dosáhnout co nejlepšího výnosu. »Pro vegetariány a vegany to je vynikající potravina. Je v ní plno antioxidantů. Je skutečně vynikající k pročištění organismu,« zdůrazňuje ve svém vyprávění Blitz.

Všechno zezelená

Jiné podniky již uvádějí na trh sušené nebo transformované verze, ale EnerGaia ujišťuje, že je jedinou firmou na světě, která produkuje čerstvou spirulinu, jež je pro zdraví nejlepší. »Když jíte sušenou spirulinu, je to jako byste jedli místo syrové zeleniny zeleninu vařenou, není to tak přínosné, jako když je řasa čerstvá,« říká Blitz. Nevýhodou je však skutečnost, že taková spirulina se musí sníst do tří týdnů od sklizně, pak už ji konzumovat nelze. Firma však doufá, že se jí tuto lhůtu podaří prodloužit, aby mohla řasu vyvážet.

Někteří šéfkuchaři v Bangkoku už spirulinu používají a mnozí z nich se stali jejími nadšenými vyznavači. »Je to opravdu zdravé. Přidáváme to do pokrmů, abychom zvýšili jejich výživnou hodnotu,« uvádí Bill Marinelli, majitel restaurace Oyster Bar. Spirulina je bez chuti a všechny potraviny, do nichž se přidá, okamžitě zezelenají, přesto ji šéfkuchař do některých jídel přidává a strávníci to přijímají. »Je to alternativa živočišných proteinů. Soudím, že má spíš nutriční než kulinářský význam,« podotýká. Spirulina se používá jako potravinářský doplněk už desítky let, populární je zejména mezi kulturisty. Otázkou je, zda ji spotřebitelé budou ochotni přijmout jako náhražku masa nebo ryb.

(ava, čtk)