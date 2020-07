Finalisté letošního ročníku v plné parádě aneb Přehlídka dokonalých postav

Soutěž Muž roku je konečně zpět

Po všech jarních koronavirových peripetiích konečně představil prezident soutěže Muž roku David Novotný dvanáctku urostlých finalistů letošního ročníku. Mladí muži, kteří prošli sítem tří castingů, se do jednoho dostavili do prostor MKMM studia v Žitné ulici u producenta Gabriela Grillottiho, kde na ně čekali jejich ambasadoři a informací lační novináři.

Nováčkem mezi patrony finalistů byl bývalý český fotbalový útočník Horst Siegl. »Chvíli jsem přemýšlel, jestli mám do tohoto projektu, ale když se potkám i s Tondou Panenkou, souhlasil jsem,« uvedla fotbalová hvězda, kterou kluci, vyfešákovaní v oblečení od firmy Koutný Prostějov, nepřekvapili. »Na vyšperkované mládence jsem zvyklý z kabiny. Když jdeme po zápase domů, tak je to něco podobného, všichni načesaní, upravení… V kabině se móda probírá, zažil jsem to jako hráč i pak jako trenér. Měli jsme i módní policii. Nejlepší byl Ivan Hašek, který trénoval v Japonsku, vždycky přijel v nějakém modelu a předvídal, že to přijde za tři roky do Čech. Takové to byly fórky,« vzpomínal Horst Siegl a pak si se smíchem povzdechl: »Chtěli mne do MasterChefa a já jdu nakonec do Muže roku.«

Nováček mezi patrony Horst Siegl a finalista číslo 9 David Kremeň

Testování na COVID-19

Finalisty Muže roku okoukla i modelka a »misska« Veronika Chmelířová, kterou pozvání na tiskovou konferenci překvapilo a potěšilo zároveň. II. vicemiss ČR 2007 mohla posoudit, v čem se liší ženská a mužská soutěž krásy. »Jediný rozdíl vidím v tom, že oni mohou být nahoře bez, což my nemůžeme. Jinak jsou si soutěže podobné. Konečně se karta obrátila. Užila jsem si chvilky, kdy já, oblečená, jsem stála mezi dvanácti polonahými chlapy. V ženské soutěži jsme to měla naopak,« libovala si Veronika, kterou korona připravila o zahraniční práci. »Jsem ráda, že se život vrací do starých kolejí. Ale pracovně to hodně pokulhává. Jsem hodně závislá na zahraničí a to ještě neběží. Alespoň budu mít čas na dovolenou. Mám v plánu Tatry, které mám také na linii. Po dobu karantény jsem skoro denně vařila a jeden mých nejodvážnějších počinů bylo, že jsem stoupla na váhu. Díky dlouhým procházkám se psem, jsme na tom dobře, váha se ani nehnula!«

Na představení dorazili také Jiří Krampol, Regina Řandová, Petr Vojnar, Nelly Řehořová, Ivana Jirešová, Zuzana Bubílková, Hanka Křížková, Štěpánka Duchková, Radka Pavlovčinová, Martin Schreiner ze Superstar, Felix Slováček ml., Radim Flender, Muž roku Vojta Urban, Peter Pecha a další známe osobnosti. Dokonce došlo na testování proti COVID-19!

Spokojený byl také prezident soutěže David Novotný. »Je to 21. ročník a musím přiznat, že mi dal nejvíc práce. Karanténa zatočila se vším. Ale povedlo se a já doufám, že se nám podařilo vybrat mladé muže, kteří zaujmout a budou se líbit. Před finále v Náchodě čeká ještě kluky soustředění v Chateau Šanov, kde nacvičí finálovou choreografii, budou mít kurz rétoriky s Janem Přeučilem, nafotí kalendář, čeká je toho opravdu hodně,« prozradil Novotný.

A který z dvanácti sympatických mužů sesadí stávajícího Muže roku 2019 Vojtu Urbana z pomyslného trůnu? To se dovíme při finálovém večeru, který se koná 23. října 2020 v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě.

(mac)

