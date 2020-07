Ilustrační FOTO - Pixabay

Všelikých bolestí (i škytavky) se zbav!

Nehojící se rány babičky a prababičky léčily propolisem. Propolis, (včelí tmel), je léčivou látkou používanou dokonce už v čase egyptských faraonů! Včely jsou prostě skvělé! A babičky to věděly… Ba i ty, které neměly doma včelaře. Propolis je při pokojové teplotě hustou lepkavou hmotou žlutohnědé barvy. Je to směs látek s vysokým obsahem pryskyřic, vosku, balzámů, éterických olejů a pylu. Léčivé působení sice neměly babičky vědecky potvrzeno, ale nic jim to nevadilo.

Propolis hojně využívaly. Třeba na hojení dlouhodobých hnisavých ran ve formě propolisové masti. Ta snižuje bolestivost, tlumí zánět, urychluje čištění i uzavření kožního defektu. I při vnitřním užívání působí proti celkovým infekčním onemocněním způsobeným bakteriemi i viry. Navíc podporuje i obranyschopnost našeho těla.

A jak mast připravit? Stačí k tomu 30 g propolisu, 100 g másla a vše důkladně smíchat. Naneste na obvaz a přiložte k nehojící se ráně.

Uklidňující čaj po zranění tlumící bolest také babičky znaly. Šípky, heřmánek, měsíček, jitrocel, třezalka – všeho stejný díl, zalít vařící vodou a pít několikrát denně. Hned bylo zraněnému či zraněné lépe.

Listy břízy jsou údajně vynikajícím prostředkem při jakýchkoli bolestech. Za starých (těžko říct jak starých) časů prý chodili nemocní spát v kalhotách, dole uzavřených a nacpaných březovým listím. Údajně se tím odstraňovaly revmatické i jiné bolesti. Pravda? Těžko věřit…

I jalovec je prý dobrý, především na bolesti kloubů. Jalovčinky, totiž plody jalovce, tak báječné při vaření »divokých« jídel, jsou údajně dobré proti chřipce. A pokud naložíte do 500 ml vodky či lihu hrnek jalovčinek, necháte 10 dní odstát v temnu, potom získáte skvělý lék na bolavé klouby. A také lahodný nápoj, co si budeme povídat…

Křepelčí vejce jsou drahá, ale podle tradičních tvrzení jsou skvělým řešením na kde co, včetně posílení mužné síly. Však pánové vědí, o čem je řeč, zvláště pokud žili na venkově a hejna křepelek měli kolem sebe.

Nejlepším lékem na všechny bolesti kloubů je pohyb, pokud se hýbat můžeme. A také masáže. Bolí-li kloub, např. lokte, masáž musí začít níže, abychom zlepšili proudění krve. Jemné kruhové hladivé pohyby jsou nejlepší. Tak praví babičky, jejich maminky a babičky s tím, že kloub jen jemně a opatrně masírovaly. Uf, je to příjemné!

Nadměrný pohyb při vydatné procházce, na kterou nejste zvyklí, může přispět k natažení šlach v nohách, v okolí kotníku pak především. Co s tím? Nasypte čerstvě mletý černý pepř na plátno namočené v jablečném octě. Obložte jím bolavé místo na 10–15 minut. Čtyřikrát denně údajně stačí. Babičky praví, že to účinkuje!

A ještě – kočky! Prý cítí nejen bolestivé klouby, ale i jiná nemocná místa na našem těle. Lísají se k nim, tím je odhalí a také (údajně) léčí. Tak praví babičky. Ne že by kočky nemoc vyléčily, ale nemocné místo označí…

Unaveným nohám podle babiček a prababiček uleví 100 g šípků a 50 g dřišťálu, vše rozemelte či utřete v misce. Zalijte hrnek směsi 500 ml vroucí vody, nalijte do termosky a nechte přes noc ustát. Druhý den popíjejte s medem. Nohy přestanou bolet, a navíc potěšíte své srdce. I krev si údajně vyčistíte. Tak praví babičky, a ty, jak dobře víte, mají vždy pravdu! Nebo skoro vždy…

A škytavka! Říká se, že když začnete škytat, tak na vás určitě zrovna někdo myslí nebo o vás mluví. Je to pověra, jak jinak. Škytavka je nepříjemná, mnohdy i bolestivá a dlouhodobá. V tom případě raději navštivte lékaře. Zkusit však můžete i některou z tradičních »babských« rad. Ke klasice patří zadržení dechu. Zadržte po hlubším nádechu a následném výdechu na nějaký čas dech a opakujte, dokud škytavka nezmizí. Funguje to, ale jen u někoho. A tak zkuste pití vody. Pijte jen vodu čistou, nesycenou, a to vytrvale. Po velmi malých doušcích, vodu jen usrkujte. Pořád nic? Zkuste brčko! Usrkávejte brčkem vodu (ano čistou, bez bublinek) v mírném předklonu. Po několika doušcích se narovnejte, zhluboka se nadechněte a ještě jednou či dvakrát vše zopakujte. A ještě jeden »babský« trik bábinky měly. Nevšímej se toho. Však ono to přejde… A se škytajícím si povídaly až na škytání zapomněl či zapomněla.

Inu babičky. Se vším si umí a uměly poradit.

