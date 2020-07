Joe Biden. foto - wikimedia commons

Biden nadále vede

Demokratický kandidát na amerického prezidenta Joe Biden si v celostátním měřítku udržuje nad současnou hlavou státu republikánem Donaldem Trumpem náskok o 12 procentních bodů.

Ukazují to dva nové průzkumy Suffolcké a Monmouthské univerzity, které zveřejnily servery USA Today a Politico. Britský časopis The Economist na základě svého modelu předpovídá, že má Biden 89procentní šanci na ovládnutí sboru volitelů, který o prezidentovi rozhoduje.

Oba průzkumy ukazují, že Bidena by nyní volilo 53 % Američanů, zatímco Trumpa podporuje 41 % oslovených. Největším problémem pro znovuzvolení stávajícího prezidenta je podle obou šetření množství lidí, kteří za žádnou cenu nechtějí, aby v Bílém domě pokračoval.

Tyto nesympatie nahrávají Bidenovi, který mezi svými podporovateli nedokáže vzbudit takové nadšení jako Trump. Průzkum Suffolcké univerzity zjistil, že by Trumpa »velmi nadšeně« volila asi polovina podporovatelů, u Bidena je to asi čtvrtina. Autoři šetření požádali voliče, aby napsali několik slova ohledně toho, proč své favority podporují. U Trumpa zmiňuje 20 % lidí ekonomické ohledy a zaměstnanost, 13 % oslovených se pak domnívá, že si vede v úřadu dobře a 12 % s ním souhlasí v jeho politických názorech. Na 44 % Bidenových podporovatelů však řeklo, že by pro něj hlasovalo z nelibosti vůči Trumpovi. Druhý nejčetnější důvod byla »potřeba změny«, kterou uvedlo osm procent dotázaných. List USA Today poznamenává, že všechna tato vysvětlení se vážou na Trumpa a jeho vnímané kvality či nedostatky a o Bidenovi vlastně nehovoří.

(čtk)