Ilustrační FOTO - Pixabay

Kvalifikaci F1 v Rakousku vyhrál Bottas před Hamiltonem

Kvalifikaci na úvodní závod nové sezony formule 1 Velkou cenu Rakouska podle očekávání ovládly vozy mistrovské stáje Mercedes. Pole position si zajistil Valtteri Bottas, který velmi těsně porazil obhájce titulu Lewise Hamiltona. Nedělní závod, který se pojede bez diváků, odstartuje v 15:10.

Bottas zaznamenal nejrychlejší čas 1:02,939 a o dvanáctý kvalifikační úspěch v kariéře ho nepřipravil ani pokažený závěrečný pokus, při kterém skončil mimo trať. Šestinásobný mistr světa Hamilton toho nedokázal plně využít a nakonec obsadil druhé místo se ztrátou 12 tisícin.

"Je to super pocit, ten pocit, který prožíváte po kvalifikaci, mi chyběl," řekl Bottas v televizním rozhovoru. "Celý tým odvedl skvělou práci a vypadá to, že jezdíme jinou ligu. Naše rychlost je opravdu úžasná, ale i když jsme udělali dobrý výsledek, tak se počítá až ten zítřejší," dodal.

"Nepodařilo se mi zajet dobré kolo, ale nečekal jsem, že máme od ostatních takový odstup," přidal Hamilton. "Ale každý rok potvrzujeme, že máme nejlepší tým, nebojíme se nových věcí a nikdo se nebojí přiznat chybu. A tím se posouváme dopředu," dodal.

Na třetí příčce skončil Max Verstappen z domácího Red Bullu, vítěz posledních dvou ročníků Velké ceny Rakouska za dvojicí mercedesů zaostal už o půl sekundy. Ve druhé řadě na startu ho doplní Lando Norris z McLarenu, za nimi se seřadí Alexander Albon z Red Bullu a Sergio Pérez ze stáje Racing Point.

"Se třetím místem jsem spokojený, přece jen jsme jeli na jiných gumách než ostatní. Zítra má být navíc větší teplo a to by nám mělo hrát do karet," uvedl Verstappen. "Mercedes je někde jinde, ale uvidíme, jak nám to pojede zítra. V minulé sezoně nám kvalifikace moc nešly, takže i teď očekávám, že v závodě budeme o něco lepší," přidal.

Podle očekávání se nedařilo Ferrari, které však už před začátkem sezony upozorňovalo, že technické nedostatky vozů se mu podaří odstranit až na třetí závod ročníku v Maďarsku. Charles Leclerc obsadil sedmé místo, zatímco čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel nepostoupil do závěrečné části kvalifikace a odstartuje z jedenácté příčky.

"Myslel jsem, že máme na víc, takže je to trochu překvapení," řekl Vettel, který jede poslední sezonu v barvách Ferrari. "S autem nejsem moc spokojený, na můj vkus se moc přetáčelo. Ale uvidíme zítra, závod je přece jen něco jiného, je hodně dlouhý a my jsme v závodním tempu lepší. Tak snad uděláme nějaký dobrý výsledek a body," prohlásil.

Sezona formule 1 měla původně odstartovat v březnu v Austrálii, ale kvůli koronaviru byl její začátek odložen a z původních 22 závodů bylo sedm zrušeno. O osudu dalších Velkých cen se zatím jedná a zveřejněno bylo jen osm Grand Prix upraveného kalendáře.

Závody navíc kvůli obavám z nákazy covidem-19 provází řada zdravotních a hygienických opatření. Účastníci šampionátu musejí podstupovat pravidelné kontroly na koronavirus, stáje nesmějí přijít do vzájemného kontaktu a jejich členové musejí nosit roušky. Ty si jezdci například nasazovali okamžitě po zastavení v cíli a měli je i při televizních rozhovorech.

Kvalifikace na Velkou cenu Rakouska, úvodní závod mistrovství světa vozů formule 1 ve Spielbergu:

1. Bottas (Fin./Mercedes) 1:02,939, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,012, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,538, 4. Norris (Brit./McLaren) -0,687, 5. Albon (Thaj./Red Bull) -0,929, 6. Pérez (Mex./Racing Point) -0,929, 7. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,984, 8. Sainz (Šp./McLaren) -1,032, 9. Stroll (Kan./Racing Point) -1,090, 10. Ricciardo (Austr./Renault) -1,300.

(čtk)