Ilustrační FOTO - Pixabay

Červenec bude zpočátku teplý a sušší, pak se ochladí a zaprší

Ve zbytku července by teploty v Česku měly stoupat většinou k 25 stupňům Celsia, krátkodobě se mohou dostat přes 30 stupňů. Příští dva týdny by měly být sušší, než je v tomto období obvyklé. Koncem měsíce se ale mírně ochladí a bude víc pršet. Vysoké až extrémní srážky z června by se už ale v červenci opakovat neměly. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Teploty by se tak podle meteorologů měly nadále držet většinou kolem dlouhodobě běžných hodnot. "Celkově období od 6. července do 2. srpna jako celek by mělo skončit teplotně v normálu," uvedli. Průměrná teplota pro toto období je 18,6 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v roce 1994, kdy průměr činil 22,4 stupně Celsia. Zatím nejnižší průměr 15,5 stupně meteorologové zaznamenali v roce 1961.

Úhrny srážek ČHMÚ v příštích dvou týdnech očekává většinou pod dlouhodobým normálem, víc by mělo pršet během poslední červencové dekády. "Celkově bude období od 6. července do konce července srážkově podnormální, popřípadě na spodní hranici dlouhodobého srážkového normálu," uvedli meteorologové.

Průměrný úhrn srážek pro následující čtyři týdny je 77 milimetrů. Podle záznamů vedených od roku 1951 zatím nejméně napršelo v roce 1990, kdy meteorologové naměřili 12 litrů na metr čtvereční. Nejvíce srážek spadlo v roce 1981 s úhrnem 151 milimetrů.

Měsíční výhled počasí nemůže postihnout větší kolísání teplot v jednotlivých dnech, zaměřuje se na týdenní průměry, upozornil ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.

(čtk)