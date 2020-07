Ilustrační FOTO - Pixabay

Koruna krále střelců by byla třešnička na dortu, řekl Kozák

Útočník Sparty Libor Kozák se díky dvěma gólům při výhře 3:0 nad Jabloncem dotáhl na nejlepšího kanonýra první ligy Petara Musu ze Slavie. A kdyby se jednatřicetiletému fotbalistovi v posledním kole nadstavby podařilo v derby získat titul krále střelců, byla by to pro něj pověstná třešnička na dortu.

Kozák má před středečním duelem skupiny o titul stejně jako Musa na kontě čtrnáct branek. Chorvatský útočník ale kvůli karetnímu trestu už v této sezoně další nepřidá. "Vím, jaká je statistika, a bylo by to pěkné. Dám do toho všechno jako vždycky a uvidíme, jak to dopadne. Náš cíl je spíš zvládnout zápas, ale tohle by byla třešnička na dortu," řekl Kozák v rozhovoru pro klubovou televizi.

Kozák proti Jablonci nastoupil až do druhého poločasu a už po třech minutách na hřišti byl u centru dřív než nedůrazný brankář Jan Hanuš a zvýšil na 2:0. Druhý gól přidal po skvělé akci stopera Dávida Hancka po hodině hry a chvíli na to měl i šanci na hattrick, ale tentokrát ho jablonecký gólman vychytal.

"S klukama jsme se o tom před zápasem bavili, věděli jsem, že mám nějakou ztrátu a trenér to asi taky věděl, když mě tam hned po přestávce poslal. Ale člověk na to nemyslí, hraje, co umí, a snaží se dát gól jako vždycky. Je super, že jsme to zvládli i s nulou vzadu," uvedl Kozák.

Sparťanský trenér Václav Kotal přiznal, že útočníka poslal na hřiště i proto, že má šanci na trofej pro nejlepšího střelce. "To je jednoznačné. Jsem rád, že mu to vyšlo. Šel do druhého poločasu, kdy už byl Jablonec trochu unavený. Je jen škoda, že neproměnil třetí šanci," konstatoval Kotal.

Spartu derby se Slavií čeká ve středu v Edenu, kde však letenský celek vyhrál naposledy před šesti lety. Červenobílí jsou už jistým mistrem, zatímco Sparta si pojistila třetí místo. "Sice už nejde o body, respektive už nejde o moc, ale je to derby a i kdyby to byl jen přátelák, tak se na nic nehraje a jde se do toho natvrdo," prohlásil Kozák.

Slávisté budou mít ještě větší motivaci v derby udržet čisté konto. "Musíme Musovi pomoci, aby Sparta nedala ve středu gól a Petar se o trofej aspoň podělil," řekl trenér Jindřich Trpišovský po vítězství 3:1 v Liberci.

