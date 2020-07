Ilustrační FOTO - Pixabay

Na úvod sezony F1 v Rakousku vyhrál Bottas

Úvodní závod nové sezony formule 1 Velkou cenu Rakouska vyhrál Valtteri Bottas z Mercedesu. Druhý byl Charles Leclerc z Ferrari a třetí Lando Norris z McLarenu, kterým na stupně vítězů pomohl trest pro Lewise Hamiltona, po němž šestinásobný mistr světa klesl z druhé na čtvrtou příčku.

Bottas na okruhu ve Spielbergu, kde kvůli opatřením proti šíření koronaviru nebyli diváci, vyhrál stejně jako před třemi roky. Na druhém místě sice dojel Hamilton, ale obhájce titulu dostal pětisekundovou penalizaci za souboj s Alexem Albonem z Red Bullu a propadl se na čtvrtou příčku.

K nečekané druhé pozici se ztrátou 2,7 sekundy na Bottase se tak dostal Leclerc z Ferrari, které přitom mělo od pátečních tréninků problémy s výkonem. Na třetí místo se posunul dvacetiletý Norris a stal se třetím nejmladším jezdcem na stupních vítězů v historii.

"Nejdřív jsem se snažil dostat před Péreze a v tu chvíli mě mohli ohrozit jezdci za mnou. Pak mi řekli, že Lewis dostal trest, tak jsem na to šlápnul, abych se dostal před něj a vyšlo to," řekl Norris. V mladším věku se na stupně vítězů dostali jen Max Verstappen a Lance Stroll.

"Je to obrovské překvapení, ale příjemné," řekl ke druhému místu Leclerc. "Všechno nám vyšlo perfektně, měli jsme trochu štěstí, když Lewis dostal trest, a také bylo hodně bouraček, ale to prostě k závodění patří. Nicméně nás pořád čeká s vozem spousta práce," dodal.

Zatímco Bottas si pro osmé vítězství v kariéře dojel bez větších problémů, Hamilton prožil nepovedenou neděli. Nejprve ho trest za rychlou jízdu při žlutých vlajkách v kvalifikaci odsunul z druhého místa na startu na páté a další penalizace ho připravila o druhé místo v závodě.

"Byl jsem pod velkým tlakem, jeden safety car byl v pohodě, ale když přišel další, tak už jsem si říkal: To snad ne, nedostal už Lewis těch šancí mě předjet nějak moc?" uvedl Bottas. "Ale udržel jsem nervy na uzdě a je z toho dobrý začátek sezony," prohlásil.

Dlouho to přitom vypadalo, že první dvě příčky s přehledem obsadí jezdci Mercedesu, protože vedli s velkým odstupem. Zejména když už v 11. kole kvůli technickým problémům skončil vítěz předchozích dvou ročníků Velké ceny Rakouska Verstappen, který odstartoval z druhého místa poté, co byl Hamilton na základě záběrů Red Bullu potrestán.

Další klíčový okamžik přišel v 61. kole, kdy Albon zaútočil na Hamiltona a po kontaktu s vozem mistra světa vyjel z trati a propadl se na poslední místo. Pilot Red Bullu kvůli technickým problémům odstoupil, Hamiltona vedení závodu potrestalo pětisekundovou penalizací, po níž se propadl na čtvrtou příčku.

"Nebyl to moc povedený víkend... Byla to moje jasná chyba? Dopadlo to, jak to dopadlo," řekl Hamilton. "Souboj mě nerozhodil, dělal jsem, co jsem mohl. Měl jsem rychlost a byla to velká smůla, že s Alexem došlo ke kontaktu. Trest beru a jede se dál," dodal.

Závod, kterým sezona formule 1 kvůli koronaviru odstartovala se čtyřměsíčním zpožděním, nakonec dojelo jen jedenáct vozů z dvaceti. Problémům se nevyhnul ani čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel z Ferrari, který ve 30. kole dostal při předjíždění "hodiny" a nakonec obsadil desátou příčku. Posledním klasifikovaným jezdcem byl jediný nováček na startu Nicholas Latifi z Williamsu. "Abych byl upřímný, jsem rád, že jsem se otočil jen jednou. Nakonec to byl docela zábavný závod, ale výsledek jsem očekával jiný," řekl Vettel.

Další závod zkrácené sezony je na programu už za týden opět ve Spielbergu a poprvé v historii formule 1 bude jedna trať v sezoně hostit dva závody. Poté se pojede v Maďarsku a následovat budou dvě Velké ceny v Silverstonu a po jedné Grand Prix ve Španělsku, Belgii a Itálii. O dalším průběhu šampionátu zatím nebylo rozhodnuto.

Velká cena Rakouska, úvodní závod mistrovství světa vozů formule 1 ve Spielbergu:

1. Bottas (Fin./Mercedes) 1:30:55,739, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -2,700, 3. Norris (Brit./McLaren) -5,491, 4. Hamilton (Brit./Mercedes) -5,689, 5. Sainz (Šp./McLaren) -8,903, 6. Pérez (Mex./Racing Point) -15,092, 7. Gasly (Fr./Alpha Tauri) -16,682, 8. Ocon (Fr./Renault) -16,682, 9. Giovinazzi (It./Alfa Romeo) -21,146, 10. Vettel (Něm./Ferrari) -24,545.

Nejrychlejší kolo: Norris.

Průběžné pořadí: 1. Bottas 25 b., 2. Leclerc 18, 3. Norris 16, 4. Hamilton 12, 5. Sainz 10, 6. Perez 8.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 37, 2. McLaren 26, 3. Ferrari 19, 4. Racing Point 8, 5. Alpha Tauri 6, 6. Renault 4, 7. Alfa Romeo 2.

(čtk)