Ilustrační FOTO - Pixabay

Záhada v Botswaně

V oblasti delty řeky Okavango v Botswaně přibývá mrtvých slonů, u nichž není jasná příčina úhynu. Úřady jich potvrdily nejméně 275, ale dva týdny předtím jich bylo 154. Příčina úhynu se vyšetřuje, pytláctví úřady vyloučily - těla mrtvých zvířat byla netknutá.

Vzorky tkáně mrtvých slonů byly odeslány k rozboru do Zimbabwe, JAR a Kanady. Ředitel národních parků Cyril Taolo oznámil, že zatím bylo vyloučeno pytláctví, jelikož sloni byli nalezeni s kly. Nešlo ani o antrax (sněť slezinnou), jež v této části Botswany divoká zvířata občas postihuje. Na začátku května organizace Sloni bez hranic (EWB) sdělila, že na základě svých leteckých průzkumů dospěla k závěru, že v oblasti hynou sloni všech věkových kategorií. Někteří živí sloni se zdáli být slabí, letargičtí a vyhublí. »Někteří sloni působili dezorientovaně, měli potíže s chůzí, projevovali známky částečného ochrnutí či kulhání,« uvedl ředitel EWB Mike Chase. Jeden slon chodil v kruhu, nedokázal změnit směr, i když ho k tomu pobízeli další členové stáda. EWB ve zprávě z 19. června uvedla, že zaznamenala 356 mrtvých slonů. Je nutné rychle zjistit, zda uhynuli kvůli otravě či nemoci. Zpráva říká, že 70 % slonů uhynulo asi do půli května a zbylých 30 % během dvou týdnů před sepsáním zprávy.

V Africe se kvůli pytláctví stavy slonů snižují, v Botswaně ale ne. Žije v ní téměř třetina všech afrických slonů a stáda se stále zvětšují - na konci 90. let v zemi žilo na 80 000 slonů, teď jich je kolem 130 000. Je to zásluha dobré správy rezervací. U zemědělců však sloni dobrou pověst nemají, protože někdy ničí úrodu. Prezident Mokgweetsi Masisi loni zrušil pětiletý zákaz lovu, který zavedl jeho předchůdce Ian Khama. Letos však lovecká sezona kvůli pandemii vůbec nezačala, mnoho zájemců se do země přes zavřené hranice nedostalo.

