Opatrnost je namístě i dnes

Rozvolnění opatření proti pandemii koronaviru nás zajisté potěšilo. Všichni jsme si oddechli.

Jenže tato pandemie dál žije, vir evidentně zcela nemizí. Čísla nárůstu jsou značná. Zvláště jednotlivá ohniska jsou pro nás varující. Přímo alarmující je tento stav na Karvinsku. Nelze však vinit horníky, jako se to podařilo některým představitelům. Horníci mnohdy nezaznamenali žádné příznaky této nemoci. Podmínky práce v dolech také neumožňují dostatečnou ochranu proti šíření viru. Současné dočasné uzavření všech dolů snad pandemii omezí. Nejen na severní Moravě, ale i na dalších místech se koronavirus projevuje. Buďme proto maximálně opatrní a dodržujme hygienu. Hazardovat se zdravím svým i okolí nelze, a to jak doma, tak i při cestách do zahraničí.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny